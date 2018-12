Avui fa un mes que els veïns de Sils no poden beure i cuinar amb aigua de l'aixeta

Els veïns de Sils ja fa un mes que no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar a causa d'un excés de plaguicida detectat a la xarxa pública municipal. Una situació que, segons l'alcalde, Martí Nogué, podria acabar «en els pròxims dies». «El procés administratiu per poder instal·lar un filtre de carboni a la xarxa ja està enllestit, i si tot va bé en vuit o deu dies, ja estarà posat i el problema resolt», va explicar ahir el batlle, qui va concretar que aquest filtre permetrà que els plaguicides de l'aigua del pou no acabin a la xarxa pública. Aquesta actuació tindrà un cost de 125.000 euros més una despesa anual de manteniment de 25.000 euros .

La contaminació per excés d'un plaguicida va ser detectada fa un mes arran d'unes anàlisis realitzades per l'empresa gestora del subministrament (Sorea) durant un dels controls de qualitat de l'aigua que realitzen periòdicament al municipi.

Concretament, es va detectar la presència de Metolaclor en una concentració de 0,196 micrograms per litre (µg/l), una quantitat superior al llindar permès segons la normativa estatal que és de 0,1 µg/l. Per aquest motiu, i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, el consistori va emetre un ban municipal per informar de la situació als veïns.

Després de realitzar-se diverses anàlisis per seguir l'evolució de la qualitat de l'aigua, Nogué, va detallar que «tot segueix igual». Aquesta contaminació només afecta al nucli urbà de Sils, ja que les urbanitzacions de Vallcanera i Les Comes tenen xarxa pròpia i la de King Park utilitza pous.

Uns dies després, l'Ajuntament va emetre una segona nota informativa en la qual especificava que la competència per determinar la qualificació de l'aigua correspon a l'ACA i en la qual s'apuntava l'entorn on estan ubicats els pous com a possible focus de la contaminació. Tot i això, Nogué, va precisar que és «molt complicat» saber del cert d'on prové la contaminació, ja que el pou que abasteix la xarxa municipal té 60 metres de profunditat. «Costa poc contaminar l'aigua, però molt, netejar-la», va concloure l'alcalde de Sils.