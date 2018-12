Demanen quatre anys de presó a l'exsecretària d'Amer acusada de malversació

L'exsecretària municipal de l'Ajuntament d'Amer s'enfronta a una pena de quatre anys de presó per un presumpte delicte de malversació de diners públics. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que el juliol del 2009 l'acusada va «abusar del seu càrrec públic» com a secretària interventora de l'Ajuntament d'Amer per desviar il·lícitament diners de les arques municipals per cobrir «deutes personals».

Segons van detallar a la vista de qüestions prèvies que es va fer ahir a l'Audiència de Girona, l'any 2005 el Tribunal de Comptes va dictar una interlocutòria per imposar a la secretària municipal el pagament de 26.822,26 euros en concepte de despeses processals per haver actuat «amb mala fe i temeritat» a l'hora de demandar personalment diversos membres del govern local per, poc després, desistir en el procediment.

Per evitar abonar aquests diners de la seva butxaca i aconseguir que l'ajuntament cobrís el deute amb recursos propis, va fer dues anotacions diferents al llibre de comptes municipal per import d'11.589,91 euros i 15.222,35 euros i va donar així «aparença de legalitat» al pagament de les costes amb diners municipals. Segons les acusacions, amb la seva actuació l'exsecretària va provocar que els diners no es destinessin a una finalitat pública sinó que els va desviar «en benefici personal».

La fiscalia i l'acusació particular també van subratllar que l'acusada no va actuar amb la diligència necessària com a secretària municipal a l'hora de gestionar la documentació comptable i que, d'aquesta manera, va aconseguir que es generés una situació de descontrol dins l'ajuntament que va facilitar que no es descobrís el desviament dels diners públics.

De fet, segons van argumentar a la vista, l'ajuntament va descobrir el presumpte desfalc arran d'una auditoria dels comptes i va ser aleshores quan el consistori va decidir presentar una querella contra l'acusada. La querella es va admetre a tràmit l'any 2014.

Les acusacions demanen una pena de quatre anys de presó per un delicte de malversació de diners públics i que l'acusada torni a l'ajuntament els diners que hauria desviat. L'exsecretària municipal es troba a un pas d'arribar a un judici amb jurat popular. Durant la vista d'ahir, la defensa va al·legar un seguit de vulneracions de drets fonamentals i errors en el procediment que, segons el seu punt de vista, han de suposar la nul·litat del procediment. Entre els arguments hi ha, per exemple, que l'any 2014 l'ajuntament d'Amer va acordar interposar una querella contra l'acusada via decret d'alcaldia i no acord de ple, entre altres.

El fiscal i l'acusació particular van rebutjar una a una les al·legacions de la defensa a les qüestions prèvies. A més, van denunciar que la processada ha intentat «posar tots els obstacles possibles» al llarg de la instrucció.