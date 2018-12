La reforma de la nova llar de jubilats d'Arbúcies estarà enllestida a finals del 2019

La reforma i ampliació de l'Hotel d'Entitats d'Arbúcies per convertir-lo en la nova seu de la llar de jubilats arrencarà la pròxima primavera i està previst que estigui enllestida a finals del 2019. Així ho va avançar ahir l'alcalde, Pere Garriga, qui va recordar que el projecte es va aprovar en el ple municipal de finals de novembre i va detallar que les obres tindran un cost aproximat de mig milió d'euros. «L'estructura exterior està en bon estat i el que s'haurà de fer és buidar-lo i fer-lo nou per dins», va ressaltar el batlle.

Aquest nou edifici disposarà de quatre plantes i d'un pati per a realitzar-hi activitats durant els mesos de primavera i estiu. La planta baixa serà l'àrea administrativa i s'hi ubicaran els serveis de gestió i administració de l'Associació de Jubilats i els serveis de perruqueria. La primera planta estarà dedicada a la part social de la llar i acollirà la sala d'usos múltiples, la de televisió, la polivalent, la cafeteria, el billar i el pati.

La segona planta estarà dedicada a l'àrea docent i formativa i comptarà amb una aula de tallers manuals, una d'informàtica, una per a usos múltiples, amb un servei de podologia i una terrassa exterior. I, finalment, a la tercera planta s'hi ubicaran els tallers i el magatzem.

A part d'aquestes instal·lacions, el consistori vol adquirir tota la zona d'horta que hi ha darrere de l'Hotel d'Entitats per poder ampliar el pati i reubicar-hi les pistes de petanca, que actualment es troben al costat de la capella de la Pietat.



Mancances de Cal Xic

L'actual llar de jubilats està ubicada en un edifici al mig del nucli urbà conegut com a Cal Xic. Segons el consistori, tota i la bona ubicació d'aquest equipament, presenta unes «grans mancances estructurals i de mobilitat», ja que hi ha molts esglaons i barreres arquitectòniques que dificulten l'accessibilitat dels seus usuaris, és un edifici sense pati, sense llum natural i no disposa de sortida d'emergència. Per tot això, fa uns mesos tant des de l'Ajuntament com des de l'Associació de Jubilats es va considerar que calia dur a terme una reforma total de la llar de jubilats per les seves deficiències arquitectòniques.

Es van plantejar però, dues opcions. La primera era traslladar temporalment la llar d'avis en un altre espai mentre es duien a terme les obres a Cal Xic, amb una durada d'entre 16 i 18 mesos. I la segona opció era traslladar la llar de jubilats en un altre espai però de forma permanent. Finalment, i després d'un procés participatiu entre els socis de l'Associació de Jubilats es va escollir l'Hotel d'Entitats, ja que es tracta d'un edifici situat també al mig del poble, amb llum natural i amb un gran pati per realitzar-hi activitats.

L'actual edifici de Cal Xic, que data de mitjans del segle XIX, es va convertir en la llar d'avis municipal entre els anys 1982 i 1983 i, durant aquests 35 anys, s'hi han desenvolupat activitats com teatre, el club de lectura, les festes de la castanyada i carnaval o les sortides al teatre.