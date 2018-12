Sils aprova un pressupost de més de 5,6 milions per al 2019

El ple de Sils ha aprovat un pressupost de 5.690.192 euros per al 2019, el que suposa un increment de 420.641 euros respecte al pressupost d'aquest 2018 que és de 5.279.551 euros. En inversions, s'hi destinaran 668.000 euros i destaquen: el pla de participació ciutadana (70.000 euros); la instal·lació d'un dipòsit de filtres de carboni per tractar l'aigua al nucli urbà de Sils (126.000 euros); l'adquisició de terrenys per habilitar-hi una zona de lleure, festa major, fires, un espai lúdic i d'esbarjo (229.450 euros) o altres actuacions com fer un espai per a gossos, una colònia de gats o un circuit vial infantil. Respecte a l'endeutament municipal, és d'un 12,48% i el previst per a finals del 2019 serà d'un 10,24%.