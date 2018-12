Aparatós accident a l'autovia A-2 a Riudellots de la Selva

Aparatós accident de trànsit a l'autovia A-2 al seu pas per Riudellots de la Selva. El sinistre va tenir lloc pels volts de les onze del matí, en aquesta via ràpida i en sentit Barcelona. A causa del succés es van generar una mica de retencions a la zona. El vehicle va quedar aixafat de la part davantera a causa del fort impacte contra la tanca de l'autovia. Sortosament, no es van haver de lamentar ferits.

A lloc hi van treballar els Mossos d'Esquadra i una grua es va emportar el vehicle sinistrat.