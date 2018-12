Denuncien el llogater d'una casa per tenir-hi un cultiu de droga

Els Mossos d'Esquadra han detingut el llogater d'una casa de Pineda de Mar per tenir-hi un cultiu de marihuana. L'arrestat és un veí de Blanes que s'estava en aquest immoble de la població del Maresme, on també hi tenia la llum punxada. En l'operatiu, la policia va intervenir més de 2.100 plantes de marihuana per un valor de 125.000 euros.

La detenció va anar a càrrec dels agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Pineda de Mar, que van localitzar una plantació de marihuana en una casa. L'operatiu va permetre desmantellar la plantació i identificar i denunciar un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Blanes per un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar quan els agents van tenir coneixement de la possibilitat que en una casa localitzada a la urbanització Pinemar s'hi cultivés marihuana.

Les gestions que van efectuar els agents van confirmar aquests fets. Es va constatar que l'esmentada casa desprenia una forta olor a marihuana i que estava connectada de manera fraudulenta, precària i perillosa a la xarxa comunitària, fet que suposava un greu risc per aquesta finca.

El 5 de desembre van establir un operatiu que va permetre identificar i denunciar l'inquilí de la casa llogada. En el registre de la casa, els agents van poder localitzar al garatge una plantació distribuïda en dues estances, amb un total de 2.104 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. L'operatiu va finalitzar amb la intervenció de les plantes i el desmantellament de tota la infraestructura. Tècnics de la companyia elèctrica van restablir el correcte subministrament elèctric. El dia 12 de desembre, l'investigat va prestar declaració a dependències policials i les diligències han estat elevades al jutjat.