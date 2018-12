Tossa de Mar construirà una nova llar d'infants

De fusta reciclable, integrada amb el paisatge i amb molta llum natural. Així serà la nova llar d'infants que l'Ajuntament de Tossa de Mar té previst posar en funcionament el primer semestre del 2019 i que tindrà capacitat per acollir una vuitantena de nens i nenes d'entre 0 i 3 anys.

Actualment, la llar d'infants està situada a la plaça Sant Miquel i el pati de joc, al carrer Lope Mateo. «Per anar d'un lloc a l'altre, els petits s'han de desplaçar agafats amb una corda i no és gens pràctic», va explicar ahir el regidor d'ensenyament, Ricard Neras (TU), que va detallar que, per evitar aquests desplaçaments, des del consistori s'ha optat per construir el nou equipament en el terreny de 800 metres quadrats on ara hi ha el pati. «La nova llar d'infants és una prioritat per a Tossa», va valorar l'edil.

El nou centre escolar tindrà vuit mòduls de fusta d'una sola planta on es desenvoluparan la majoria de les activitats. Aquests mòduls quedaran units per parets translúcides i de corbes irregulars i a l'espai central del complex s'hi habilitaran dos patis interiors.

Segons el consistori, per a la seva construcció s'utilitzaran materials naturals com són la fusta reciclable i l'aïllament amb suro. A més, les dues façanes, que donaran al pati i a la sala polivalent, seran de vidre per tal d'aconseguir la màxima eficiència energètica. Les altres dues façanes seran totalment opaques, revestides amb fusta tant per la cara interior com per la cara exterior. Per dins, un arrambador de color blanc de fins a 1,2 metres d'alçada protegirà i facilitarà la neteja. Pel que fa a la coberta serà a dues aigües i es projectarà cap a l'exterior amb un gran voladís creant una zona de porxo pensat perquè s'utilitzi com a espai exterior protegit.

Respecte a les aules, que ocuparan sis dels vuit mòduls, seran multifuncionals. En el mateix espai, la mainada podrà jugar, menjar i dormir, mentre que la zona d'higiene estarà concentrada en un espai ubicat al costat de l'accés des de l'espai polivalent. Els altres dos mòduls seran pel despatx de direcció, sala de coordinació i bany; i a la cuina, cambra d'instal·lacions, neteja, vestidors amb bany i sala de material escolar. En relació a les places, n'hi haurà 16 per infants de zero a un any (P0), 26 per infants d'un a dos anys (P1) i 40 per infants de dos a tres anys (P2).

L'equipament costarà 795.930 euros i entrarà en funcionament durant el primer semestre de l'any 2019. «Preveiem que les obres de construcció podran començar a finals de gener o principis de febrer», va concretar Neras.