Extingeixen un foc a l´interior d´un camió d´escombraries, a Blanes

Efectius de la Policia Local de Blanes i del Cos de Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir avui al matí en l'extinció d'un foc que s'ha originat a l'interior d'un camió de recollida d'escombraries del servei de neteja municipal. Pels volts de les 8 del matí d'avui diumenge el conductor que estava efectuant la recollida dels contenidors de paper i cartró dels barris de Mas Borell i Quatre Vents ha detectat una avaria en el sistema de càrrega i descàrrega, ja que el darrer receptacle s'havia quedat travat a mitja maniobra quan estava circulava pel Carrer Sant Pere Màrtir, prop dels dipòsits d'aigua.

Al baixar del vehicle ha pogut veure que sortia fum de la part del camió on es van compactant i emmagatzemant les càrregues dels contenidors, per la qual cosa ha trucat al servei d'emergències 112. Immediatament s'hi ha adreçat efectius de la Policia Local de Blanes, així com el cap de serveis de Nora, l'empresa de neteja i recollida d'escombraries. Mentre no arribaven els bombers, treballadors de la companyia Aigües de Blanes, han deixat a la Policia i als efectius de Nora unes mànegues dels dipòsits d'aigua per fer una primera intervenció.

Un cop arribades les tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, els seus efectius han hagut de practicar dues obertures, a la part posterior i al sostre del camió, per poder accedir a l'interior de la cambra on s'estava produint l'incendi. L'avaria ha afectat el sistema de càrrega i descàrrega lateral, per la qual cosa resultava impossible poder actuar d'una altra manera. Quan s'han tingut fetes les obertures, els Bombers han pogut extingir l'incendi, quedant-se després durant una estona més per seguir refredant la càrrega en precaució que no quedessin més guspires.

Paral·lelament, treballadors de l'empresa Nora han procedit a netejar les restes de l'incendi que havien quedat al Carrer Sant Pere Màrtir, esperant les indicacions dels Bombers que donessin el foc per extingit. Això ha sigut pels volts de les 10 del matí, moment en el qual el conductor del camió sinistrat ha pogut endur-se'l a la nau de Nora, ja que l'incendi no ha afectat el sistema de conducció, tan sols ha deixat molt malmesa la caixa on es va abocant el material que es va recollint.

Cap persona ha resultat ferida a conseqüència del foc, i tampoc han quedat afectats els vehicles que hi havia aparcats al carrer, prop d'on s'ha aturat el camió de recollida d'escombraries. D'altra banda, al ser diumenge al matí, els veïns de l'entorn gairebé ni s'han adonat de l'emergència que s'estava produint al carrer.

Els equips d'emergència consideren que l'incendi s'ha produït possiblement a causa d'una bretolada, perquè algú ha dipositat en algun dels contenidors de paper i cartró que s'estaven recollint alguna guspira que posterior ha provocat l'inici del foc. Com que el camió havia estat treballant en tota la zona de Mas Borell i Quatre Vents, serà difícil esbrinar a l'interior de quin contenidor s'ha tirat.