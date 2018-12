La furgoneta de l'esperança per als sensesostre de Blanes

Una entitat de Blanes repartirà, un cop per setmana, menjar i productes de primera necessitat a les persones sense habitatge

na furgoneta per repartir menjar, material de primera necessitat i oferir molta solidaritat i esperança a les persones sense sostre de Blanes. Aquest és l'objectiu d'una prova pilot que l'entitat blanenca Sostre i Dignitat iniciarà aquesta setmana a la localitat selvatana. Abans, però, necessiten mantes, sacs de dormir, tovalloles, productes bàsics d'higiene personal, estufes i, sobretot, menjar. Per això, a través de les xarxes socials han fet una crida als veïns i veïnes del municipi perquè els ajudin a fer realitat aquesta acció altruista.

Un dels membres de l'entitat, Marcos Martín, explica que la idea de la furgoneta de la dignitat va sorgir arran del fracàs dels dos menjadors socials que es van muntar a Blanes. «Hi ha persones sense sostre que tenen problemes de mobilitat, que no es volen sotmetre a horaris o que no volen que se'ls estigmatitzi», assenyala Martín, qui afegeix que per això se'ls va ocórrer portar-los el menjar. «Si no volen venir ells, hi anem nosaltres», ressalta aquest membre de Sostre i Dignitat.

En aquest sentit, Martín subratlla que aquest acostament també els permet parlar amb cadascuna d'aquestes persones i saber com estan de salut i què necessiten. «Ens trobem que ells no ens demanen res, que només volen parlar», destaca aquest voluntari blanenc.

Actualment, Sostre i Dignitat calcula que a Blanes hi ha un centenar de persones que viuen en situació d'«infrahabitatge». Una quarantena són persones sense sostre, mentre que la seixantena restant ocupen espais que no es poden considerar llars, com barraques, magatzems abandonats, garatges o locals buits, entre d'altres. «També hem detectat que algunes persones venen de Barcelona fugint dels atacs de grups feixistes», lamenta Martín.



Crida a la solidaritat veïnal

El projecte de la Furgoneta de la Dignitat es finança, de moment, amb l'ajuda rebuda de la iniciativa de la CUP «Diners al carrer», en la qual els dos regidors d'aquest grup polític dediquen gran part de la seva retribució com a edils a finançar projectes socials. Respecte al vehicle, que és d'un dels membres de l'entitat social, s'identificarà a través d'uns adhesius i perquè els voluntaris portaran armilles.

Tot i això, Martín remarca que els cal molta ajuda per poder comprar material. «Ara estem fent decoracions nadalenques i altres treballs manuals per vendre'ls per carrer i així poder-nos autofinançar», indica el portaveu de Sostre i Dignitat, que precisa que, tot i això, «no n'hi ha prou». I és que aquest membre de Sostre i Dignitat assegura que tampoc reben «cap ajuda» per part de l'Ajuntament. «Pensem que serveis socials no està preparat per acollir aquestes persones, perquè gairebé no hi ha ni ajudes per les persones desnonades», es queixa Martín, qui ressalta que el que realment necessiten és un local perquè les persones sense llar puguin dutxar-se, endreçar les seves coses o relacionar-se amb altres persones.

Actualment, Sostre i Dignitat està format per set membres actius i diversos voluntaris i, per començar, la furgoneta funcionarà un cop per setmana. Tot i això, Martín recorda que sense la col·laboració dels blanencs i blanenques aquest projecte no podrà créixer. Per aquest motiu, demanen que si algú vol fer la seva aportació, ho pot fer a l'Ateneu Sa Fera Ferotge, situat al carrer Mas Enlaire, de deu del matí a una del migdia.

Per la seva banda, el consistori recorda que les persones que ho necessitin poden contactar amb Serveis Socials i que poden recórrer a la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica. Aquest ens està format per membres de l'equip de govern, el tècnic o tècnica de la Borsa de Mediació, el treballador o treballadora social de l'Àrea d'Acció Social, un representant de cada grup polític municipal i diferents representants d'entitats i organismes com: la PAH, el Bon Samarità, Càritas, Creu Roja o la PAHC, entre d'altres.

L'entitat Sostre i Dignitat es va fundar l'any 2017 arran de la iniciativa d'una veïna. Tal com va explicar Diari de Girona, es van organitzar rondes pels barris de Blanes, amb l'objectiu de localitzar i ajudar aquelles persones que vivien al carrer o que es trobaven en situació de vulnerabilitat.