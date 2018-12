Mor un pintor en caure des del cinquè pis d'un hotel a Lloret

Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar la vida del treballador

Un pintor ha mort en caure des del cinquè pis d'un hotel a Lloret de Mar.

L'home, de 48 anys i nacionalitat espanyola, feia tasques de manteniment a l'establiment que està tancat, perquè no és temporada turística.

L'accident laboral ha tingut lloc pels volts de dos quarts de nou del matí i ràpidament s'han desplaçat fins a l'hotel Garbí diversos efectius d'emergències: Mossos d'Esquadra, Policia Local, Bombers i SEM.

Quan hi han arribat s'han trobat el treballador estimbat i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Els Mossos d'Esquadra estan a càrrec del fet i com passa en aquests casos d'accidents laborals mortals han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.