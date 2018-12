Roben, colpegen i arrenquen les arracades a una dona a casa seva a Santa Coloma

Nou robatori violent a Santa Coloma de Farners. Una dona d'uns 50 anys va ser-ne la víctima. Dos lladres la van retenir, la van colpejar i fins i tot, li van arrencar les arrecades per endur-se-les com a botí. La Policia Local de Santa Coloma de Farners i els Mossos d'Esquadra investiguen aquest robatori amb violència i intimidació i el relacionen amb l'onada de robatoris que hi hagut durant les últimes setmanes, un dels quals va acabar amb una dona d'edat avançada a l'hospital.

Aquest últim fet va tenir lloc la matinada de dissabte en una casa del carrer Doctor Trueta, al centre. Dos lladres van entrar per la força en una casa pels volts de les quatre i van amenaçar la dona, d'uns 50 anys que hi viu. Un d'ells la va retenir mentre l'altre buscava els objectes de valor i diners. La van amenaçar i colpejar per aconseguir el botí. Segons fonts properes al cas, els lladres van aconseguir emportar-se joies, entre les quals hi havia les arrecades que portava la víctima. A causa de les ferides, la dona va requerir d'atenció mèdica però sortosament, les ferides van ser de caràcter lleu. Aquest cap de setmana hi ha hagut un fort dispositiu a la població per tal d'enxampar els lladres.

L'assalt violent va tenir lloc a poca distància del que va produir-se l'1 de desembre. En aquest cas va ser al carrer Major i van actuar contra una dona de 80 anys a qui van amenaçar de mort, van apallissar i un d'ells va estar vigilant-la tota l'estona. La policia investiga i s'apunta que els autors serien de la banda que han causat una dotzena de robatoris des de finals de novembre. Entre aquests, els dos violents.