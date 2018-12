Tossa compra un terreny per dos milions d'euros on hi havia d'anar un hotel

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha comprat un terreny de 18.000 metres quadrats per habilitar-hi un aparcament que gestionarà una entitat esportiva del municipi. En total, el cost d'aquest terreny és de 2 milions d'euros que el consistori pagarà en un termini de quatre anys, és a dir, 500.000 euros anuals.

Segons va informar ahir l'Ajuntament, es tracta de Can Truges, una parcel·la ubicada darrere de l'estació d'autobusos que té capacitat per a 500 places d'aparcament. «A Tossa, la gestió dels aparcaments municipals la cedim a diferents entitats esportives perquè es puguin finançar», va explicar l'alcaldessa, Gisela Saladich (TU) qui va afegir que el cost per deixar el vehicle estacionat tot el dia pot ser d'uns «sis o set euros». Can Truges serà gestionat pel club de futbol U.E. Tossa. Fins ara, el club de futbol llogava aquest terreny de terra als seus propietaris per utilitzar-lo com a aparcament. Aquest ús però, perillava a causa de la possibilitat, per part dels propietaris, de construir-hi un hotel després que el 2009, la parcel·la –que era agrícola– fos requalificada per dotar-la d'usos hotelers. «Hem vist un parell de propostes per fer un hotel a Can Truges i amb aquesta compra assegurem que segueixi sent un aparcament», va subratllar Saladich.

En aquest sentit, l'alcaldessa va remarcar que la «falta» d'aparcaments al municipi és una «de les mancances més exposades pels empresaris locals». Per això, a part de la compra de Can Truges, l'Ajuntament ha iniciat un pla de millora dels aparcaments públics existents. «S'han d'arreglar i dotar de serveis els pàrquings de darrere de l'institut i de davant del parc de Bombers», va avançar Saladich. A més, el consistori també ha adquirit una altra finca al sector de sa Coma per a fer-hi aparcaments pel preu de 80.000 euros i una superfície de 5.000 m2.

Respecte a Can Truges, a banda de desbrossar i arreglar el terreny, el consistori està estudiant si enderrocar la masia i el magatzem que hi ha per seguretat, ja que estan «molt deteriorats».