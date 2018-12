Lloret de Mar renova les voreres i els paviments de l'avinguda Just Marlès

Les obres a la Just Marlès.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ja ha finalitzat les obres de renovació de les voreres i els paviments, i els treballs d'adaptació dels passos de vianants de l'avinguda de Just Marlès. Segons va informar ahir el consistori, aquesta actuació forma part del Pla d'accessibilitat que està desenvolupant l'Ajuntament i que es divideix en tres subfases. El cost de les obres d'aquesta la primera subfase ascendeixen a un total de 84.000 euros.

A partir del mes de gener està previst que s'inicïin els treballs de la segona subfase, per un import de 104.784 euros i de la tercera subfase, amb un pressupost de 40.493 euros. «L'objectiu és suprimir les barreres arquitectòniques de l'itinerari que discorre des de la cruïlla del carrer de la Verge de Loreto amb el carrer de Sant Pere, continua per l'avinguda de Vidreres, pel carrer de la Sra. de Rossell fins a la cruïlla amb l'avinguda del Rieral i continua per l'avinguda del Rieral fins a l'avinguda de la Vila de Blanes el passeig marítim», va explicar el regidor d'urbanisme, Joan Bernat.