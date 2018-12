Posen en marxa el Servei d'Atenció Integral LGBTI a Lloret

L'Ajuntament de Lloret de Mar va signar ahir l'acord de desplegament del Servei d'Atenció Integral LGBTI amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei es trobarà ubicat físicament a la primera planta de la Biblioteca Municipal, juntament amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i ofereix assessorament jurídic, assessorament psicològic, informació personalitzada i un espai de sensibilització pel col·lectiu LGBTI. «El problema no és l'homosexualitat i la transsexualitat/transgèneres, sinó l'homofòbia i la transfòbia», va subratllar la regidora de la Dona, Mònica Conill acompanyada de l'edil d'Acció de Govern, Jordi Sais i la directora d'Igualtat, Mireia Matas. Actualment hi ha 60 punts de SAI per tot el territori català.