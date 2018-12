Roben un cotxe d'alta gamma de la casa de l'exalcalde de Vilobí d'Onyar

Entre el divendres i el diumenge de la setmana passada es van produir almenys tres robatoris amb força a l'interior de domicilis de Vilobí d'Onyar. En un d'aquests, els lladres van obtenir un valuós botí, un cotxe d'alta gamma de la marca Lexus. La víctima del fet va ser l'exalcalde del municipi Joan Busquets. Dels altres dos robatoris, un es van produir al nucli de Vilobí i l'altre en una urbanització de la zona. En aquest darrer punt, haurien entrat a casa d'un empresari.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners estan investigant els fets i busquen els sospitosos. En els robatoris, els lladres van saltar les tanques de les cases per accedir a l'interior dels domicilis, van forçar alguna de les obertures i hi van entrar. Un cop dins, van sostreure joies i diners. En aquest darrer cas, a casa de l'exalcalde, van endur-se el vehicle d'alta gamma. La policia busca també el parador d'aquest cotxe.

La Guàrdia Municipal i els Mossos d'Esquadra treballen conjuntament per posar fi a aquest tipus de fets que des del mes d'octubre han estat un degoteig. Fins ara, els robatoris han tingut lloc al nucli de Vilobí -al passeig de la Crosa, plaça del Pla, carrer Sant Antoni Maria Claret, entre d'altres- però també algun a la urbanització de Can Tarré, a peu de GI-533, la carretera que porta a Santa Coloma. Cal dir que Vilobí té molt bones comunicacions -AP-7, Eix Transversal i A2- que sovint són usades pels lladres per fugir ràpidament i així no deixar rastre després del cop que han fet en els domicilis.

La policia treballa en el cas i per ara no té els responsables. En les darreres setmanes, el municipi veí de Vilobí, Santa Coloma de Farners, ha viscut una onada de robatoris. De moment no hi ha vincle amb els que han ocorregut a Vilobí d'Onyar, per la banda que actua a la capital de la Selva, també hauria fet algun cop fora d'aquesta ciutat.