Una avaria deixa sense llum a uns 400 usuaris durant 30 hores

Una avaria va deixar sense llum durant prop de 30 hores, a uns 400 usuaris de la urbanització de Montbarbat, a Maçanet de la Selva. Segons va informar ahir la companyia elèctrica Fecsa Endesa, l'avaria es va produir el 17 de desembre a la línia que alimenta tota la urbanització, deixant sense llum durant una hora a uns 1.000 usuaris.

Tot i que els operaris van arreglar l'avaria, una sobrecàrrega va tornar a deixar sense subministrament a uns 400 veïns durant gairebé dos dies. Per aquest motiu, la companyia Comsa –subcontractada per Endesa– ha instal·lat un grup electrogen per garantir el servei fins que s'acabi de canviar el tram de cable soterrat afectat.