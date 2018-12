El Consell Comarcal aglutinarà els serveis d'atenció al ciutadà en un mateix local

El Consell Comarcal de la Selva concentrarà tots els serveis d'atenció al ciutadà en un únic local situat a Santa Coloma de Farners. Així es va donar a conèixer en el ple que es va celebrar dimarts passat a la tarda i durant el qual es va aprovar un pressupost de 43.581.555 euros per al 2019. Aquest local de 1.500 metres quadrats, que està ubicat a una de les entrades de la capital selvatana, aglutinarà els serveis de consum, habitatge, cadastre o gestió tributària, entre molts altres.

Serveis que, actualment, estan instal·lats en diferents locals i habitatges llogats a Santa Coloma de Farners. «Feia molt de temps que lluitàvem per ajuntar aquests serveis i facilitar totes les gestions», va valorar ahir el president de l'ens, Salvador Balliu qui va ressaltar que des del Consell, i a petició dels ajuntaments selvatans, cada vegada es presten més serveis, un fet que ha suposat un increment de la plantilla de fins a 250 persones. «A les instal·lacions de què disposàvem, ja no hi cabíem i, per això, hem decidit llogar un únic local i centralitzar l'atenció al ciutadà», va ressaltar el president de l'ens.

Per fer-ho, Balliu va assegurar que es va organitzar un concurs públic, que es pagarà un lloguer mensual de 3.000 euros al mes i que el contracte és per 20 anys. «L'hem fet per tants anys per poder amortitzar la inversió de 700.000 euros que hi farem en obres i adequació del local», va subratllar Balliu, precisant que caldrà dividir l'espai o comprar mobiliari, entre altres actuacions.

Sobre l'obertura d'aquest espai, el màxim representant del Consell va indicar que podria ser abans del pròxim mes de maig.



Gestió de les depuradores

D'altra banda, i en relació al pressupost aprovat, una de les partides que més s'ha incrementat enguany és la gestió de les depuradores amb 956.000 euros més. «Aquest increment es deu a un acord signat amb l'Agència Catalana de l'Aigua perquè el Consell Comarcal gestioni pràcticament totes les depuradores de la comarca», va ressaltar Balliu. Una altra partida destacada és la compra de la part privada de l'empresa NORA. Per Balliu, això suposarà una inversió important en benefici dels ajuntaments, ja que s'està mirant que les factures que paguen els ajuntaments, en comptes de tenir IVA, siguin considerades com una taxa. Finalment, també s'ha augmentat la partida destinada a Joventut amb 200.000 euros i la de Serveis Socials amb 234.000 més.