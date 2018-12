Sils adjudica les obres del filtre per tenir aigua potable

L'Ajuntament de Sils ja ha adjudicat el projecte per la instal·lació d'uns filtres de carboni que permetran eliminar la presència del pesticida que contamina la xarxa d'aigua potable.

Les analítiques d'aquesta setmana han tornat a sortir alterades i amb l'objectiu de no allargar més les molèsties de no poder beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta, el govern local ha optat per tirar endavant aquesta obra.

La instal·lació d'aquests filtres tindrà un cost de 102.000 euros que haurà d'assumir íntegrament l'Ajuntament. Tot i això, en un comunicat de premsa, el consistori recorda que les obres són susceptibles a rebre una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La previsió és poder col·locar aquest filtre al llarg dels propers quinze dies.

Tot i això, alguns dels habitants del municipi van expressar les seves molèsties per no poder beure de l'aixeta al llarg de tot un mes. La majoria d'ells destacaven que això ha comportat una major despesa en garrafes i per això demanen que hi hagi una rebaixa en el proper rebut de l'aigua. Els bars i restaurants també han hagut d'endollar una garrafa a les màquines del cafè per tal de no fer servir l'aigua contaminada.