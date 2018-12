Treball insta diversos hotels de Lloret a canviar contractes i categories de 145 treballadors

Inspecció de Treball insta diversos hotels de Lloret de Mar (Selva) a canviar els contractes i les categories laborals de 145 treballadors. Les resolucions arriben arran de la denúncia de frau contractual que va presentar CCOO. Treball obliga als establiments hotelers a transformar 66 contractes de treball per circumstàncies de producció a fixes discontinus i a aplicar a 79 persones la categoria laboral superior que els correspondria segons el conveni col·lectiu. Els afectats treballaven per diferents hotels des del 2015 contractats a través d'ETT i, a més, a molts d'ells se'ls aplicava una categoria inferior a la que els pertocaria i que el conveni recull per a persones que no tenen cap experiència en el sector de l'hostaleria, tot i que feia anys que hi treballaven.

Un dels aspectes que recull la resolució d'Inspecció de Treball és el cas de 16 cambreres de pisos d'una empresa de neteja que tenien contractes per obra i serveis i que ara les hauran de fer fixes discontinues.