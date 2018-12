Blanes retarda de nou el concurs del transport, pendent des de fa cinc anys

El ple de Blanes va prorrogar ahir, per sisè any consecutiu, el contracte de prestació del servei de transport urbà que es va adjudicar l'any 1993 a Transports Pujol i Pujol SL per un període de 20 anys, és a dir, fins al desembre del 2013. El gener passat, aquesta empresa va ser adquirida pel grup Moventis, un dels operadors de transport urbà i interurbà més grans del país, i fins que no es convoqui un concurs públic, el servei el realitzarà Circuitos Ruri SLU.

Amb aquesta nova pròrroga, el consistori blanenc torna a retardar la convocatòria del concurs públic, pendent des del 2013, quan va finalitzar la concessió adjudicada a Transports Pujol i Pujol.

Les dues primeres vegades que es va prorrogar el contracte, el consistori blanenc va al·legar que s'estava treballant amb l'Ajuntament de Lloret per mancomunar el servei de transport urbà. A Lloret de Mar, Transports Pujol va començar a operar l'any 1965 i tenia un contracte de 50 anys que acabava el desembre 2015, moment en el qual els dos ajuntaments preveien mancomunar el servei. Un canvi que finalment no va ser possible perquè el servei de transport urbà hagués passat a ser interurbà i, per tant, competència única de la Generalitat, motiu pel qual es va prorrogar un tercer any. La quarta pròrroga es va produir a finals de 2016, després que el regidor de Mobilitat d'aquell moment, Albert Sanz, reconegués que el concurs s'hauria d'haver fet al llarg de l'any i que es va retardar per la feina relacionada amb la consulta sobre la C-32. La cinquena pròrroga de la concessió a Blanes es va produir a finals del 2017, i l'Ajuntament va explicar que la nova plica no «estava llesta» i que s'havia d'elaborar un Pla de Mobilitat. Aquell any, també es va produir el trencament de l'equip de govern amb la sortida de CiU i ERC i els socialistes es van quedar sols amb quatre regidors portant totes les àrees municipals.

Finalment, ahir es va prorrogar una sisena vegada, fins al 31 de desembre del 2019. «El 7 de gener ens reunirem per decidir a qui encarreguem l'elaboració del plec de condicions per fer el Pla de Mobilitat, un procés que podria acabar al maig», va avançar la regidora de mobilitat, Pepa Celaya (PSC), qui va recordar que és el pas previ per fer el concurs públic. «Portem anys prorrogant i ara resulta que en sis mesos pot estar redactat, just abans de les eleccions», va criticar el regidor de Batega, Jordi Urgell. Un retard que també van criticar la resta de grups a l'oposició.



Pressupost per al 2019 tombat

D'altra banda, la proposta de pressupost de 49.043.042,42 euros per al 2019 feta per l'equip de govern, no va prosperar en no obtenir prou suports. En concret, 9 vots van ser a favor (PDeCAT, PSC i PP), 2 abstencions (CUP) i 10 vots en contra (ICV-EUiA, ERC i Batega). «No és un pressupost polític, és de funcionament del dia a dia», va detallar el regidor d'Hisenda, Nicolàs Laguna, qui va recordar que per «poder gastar cal tenir ingressos».

La CUP es va abstenir, però va ressaltar que els socialistes van acceptar moltes de les seves propostes en matèria social. No van faltar els retrets per part de la resta de grups municipals. «Aquest pressupost segueix hipotecant Blanes a mitjà i llarg termini», va remarcar Sergio Atalaya (Cs). «No creiem en el compliment d'aquest pressupost», va dir l'edil republicà, Àngel Canosa.

De moment, doncs, el pressupost vigent serà el que es va aprovar el passat mes de juny.