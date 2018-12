Dona una casa en herència a la residència geriàtrica de Santa Coloma

La Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta de Santa Coloma ha rebut, en herència, una casa situada al carrer Prat de la localitat. L'habitatge era propietat de Carmen Asín, una senyora que va residir al centre fins a la seva mort i que va llegar el seu patrimoni a aquesta institució amb l'objectiu d'ajudar a les persones grans i malaltes que no puguin costejar la seva estada a la residència.

Per la seva part, l'Ajuntament va aprovar l'acceptació d'aquesta herència i l'autorització a la Residència Geriàtrica a incorporar els béns heretats al seu patrimoni, en el Ple ordinari celebrat dilluns passat. «Actualment, a la casa hi viu una familiar de la senyora Asín», va explicar ahir l'alcalde, Joan Martí, qui va afegir que, per aquest motiu, de moment no se'n podrà disposar.

Sobre el destí de l'habitatge, Martí va especificar que serà el Consell Rector del centre qui ho decidirà, però que la idea és vendre el patrimoni per aconseguir ingressos que s'invertiran a millorar les condicions d'estada dels residents de Sant Salvador d'Horta.