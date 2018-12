Les entitats de Breda recapten 2.090 euros per a La Marató de TV3

Les entitats i associacions de Breda van recaptar 2.089,77 euros per a La Marató de TV3, que enguany destinarà la quantitat acumulada a la lluita contra el càncer. Segons va informar el consistori, la donació més important la va fer l'entitat Dones de Breda, que va aportar 850,40 euros de la recaptació del 7è pessebre vivent que va aplegar prop de 2.000 persones. Per altra banda, el mercat solidari que es va celebrar el diumenge passat a la plaça Lluís Companys va recaptar 731,87 euros amb les parades solidàries del grup municipal del PDeCAT, la delegació de Breda de la Fundació Oncolliga Girona i Can Tothom. A més, el passat 8 de desembre, les penyes barcelonista i blanc i blava de Breda van disputar un partit amistós de futbol 7 amb el qual van aconseguir 400 ? i, l'endemà, el Centre Excursionista de Breda va recaptar-ne 107,50? amb una caminada pels boscos del Montseny.