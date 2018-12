L'Estat autoritza la licitació de les obres de millora a l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva

El Consell de Ministres celebrat ahir a Barcelona va autoritzar el Ministeri de Foment perquè liciti el contracte d'obres per condicionar el traçat de l'N-II entre Tordera (Maresme) i Maçanet de la Selva per un import de 27,5 milions d'euros. És una actuació emmarcada en el pla N-II del Ministeri, dissenyat per millorar la seguretat viària d'aquesta carretera, ja que l'Estat no té previsió de desdoblar aquest tram.

Aquesta actuació vol millorar les característiques de la carretera en un tram de 7,3 quilòmetres, amb obres per rectificar revolts, remodelar interseccions existents i l'adaptació de les vies i camins de servei per garantir la permeabilitat transversal del traçat, així com l'accés a diferents nuclis de població de l'entorn de la via. A més, es construiran dos nous viaductes i dues obres de drenatge per a les rieres de Valldemaria i la Torderola.

En relació a aquest tram, l'any 2009, el govern del PSOE va aprovar un projecte per desdoblar la carretera entre aquestes dues poblacions per un valor de 288 milions d'euros. L'obra, però, no es va executar mai. Amb l'arribada del PP al govern espanyol, aquesta opció va quedar descartada quan la ministra de Foment, Ana Pastor, va anunciar que les obres no tirarien endavant.

Aleshores, la Generalitat va canviar d'estratègia. L'any 2015, el que era el conseller de Territori, Santi Vila (PDeCAT), va demanar a l'executiu del PP que cedís l'N-II entre Maçanet i Tordera al Govern català, acompanyada d'una dotació econòmica per duplicar la via. Una petició que, l'any 2017, el diputat gironí del PDeCAT al Congrés Jordi Xuclà va repetir per escrit. En aquell moment, l'executiu del PP va avançar que tenia la intenció de cedir la titularitat d'aquestes vies a la Generalitat una vegada les obres ja estiguessin «executades i finalitzades».

El projecte de condicionament d'aquesta carretera que ara es licitarà va ser aprovat l'any 2016.

L'anunci fet ahir en el Consell de Ministres ja va ser avançat a finals de novembre per part del ministre de Foment, José Luis Ábalos (PSOE), durant la inauguració del nou tram desdoblat de l'N-II que enllaça Sils i Maçanet de la Selva. Un tram que va tardar més de 15 anys a executar-se durant els quals es van produir diversos canvis de govern, aturades per la crisi econòmica i retards de tota mena.

Aquesta nova via consta de dues calçades amb tres carrils per sentit entre Sils i Maçanet; i dos carrils per sentit entre l'enllaç de Sils i el final del tram nou que connecta amb l'A-2 que va fins a Caldes.

Amb aquest nou tram entre Sils i Maçanet de 2,75 quilòmetres, l'autovia compta amb gairebé 20 quilòmetres circulables, sumant-hi els 8,4 km de Fornells a Caldes i els 6,7 km de Caldes a Sils.

L'únic tram de l'N-II que actualment està en obres és el que va de Medinyà a Orriols. Segons va assegurar Ábalos, aquest desdoblament estarà acabat durant l'abril del 2019.