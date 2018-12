Una família de Lloret busca un nadó «robat» el 1953 a Granada

El 17 de setembre del 1953, Teresa Castilla va donar a llum dos bessons idèntics en un hospital de Granada. D'aquells dos nadons, només un, en Miguel, va ser retornat a la mare. L'altre, en Jesús, oficialment va morir sis hores després del part. La família, però, no va veure mai el cadàver del menut. Tampoc va rebre cap certificat de defunció. Ni tan sols apareix registrat en cap document.

Ara, 65 anys després, una neboda d'aquests dos bessons granadins ha decidit esbrinar què va passar aquell dia. Si el seu tiet Jesús va morir com van assegurar les monges als seus avis o és viu i va ser entregat a una altra família i es tracta d'un altre cas de nadó «robat» durant el franquisme. «La meva àvia sempre em deia que ella sentia que aquell nen era viu», explica Cristina Chinchilla, qui, des de Lloret de Mar, ha fet una crida a través de les xarxes socials per si algú reconeix el rostre del seu tiet Miguel, el mateix que hauria de tenir en Jesús. «L'àvia sempre m'explicava que, quan van néixer, els metges van dir que eren com dues gotes d'aigua. Per això pensem, que encara que un pugui estar més desgastat que l'altre, haurien de ser molt iguals», ressalta la neboda, qui mostra les fotografies del seu tiet Miguel (les dues imatges que acompanyen la notícia) per si algú hi reconeix el rostre d'en Jesús.

La família sempre havia tingut la sospita que la mort del nadó podria haver estat un muntatge per com es van produir els fets aquell 17 de setembre de 1953. «Després del part, les monges van informar el meu avi que l'àvia s'estava morint i que havia tingut dos bessons idèntics. Ell es va enfonsar perquè ja tenien dues filles i es veia sol amb dos nens més», relata Chinchilla, qui destaca que, després d'aquell fet, les monges de seguida li van comunicar que un dels nens havia mort. «Creiem que van aprofitar la desesperació de l'avi -Lorenzo Muñoz- per donar-lo en adopció o vendre'l a alguna família adinerada», indica aquesta veïna de Lloret, qui afegeix que els seus avis eren persones humils que no havien anat mai a l'escola.

Tot i això, no va ser fins fa quatre anys, quan un altre succés va acabar d'encoratjar Chinchilla per intentar descobrir la veritat sobre el petit. «El meu tiet Miguel va parar en una gasolinera de la carretera de Pinos Puente a Montefrío, en direcció a Màlaga, i quan va entrar el cambrer li va preguntar què tornava a fer allà si feia només deu minuts que havia marxat. Es va quedar en xoc», relata la neboda, qui indica que el cambrer no va tenir «cap dubte» sobre que es tractava de la mateixa persona. «Per deu minuts no es van trobar. Si no hagués estat per aquest succés, segurament hauríem seguit creient que era mort», remarca la neboda.

De moment, Chinchilla, està intentant saber on va parir la seva àvia, ja que Teresa i Lorenzo no recordaven el nom de l'hospital. «Podria ser el Ruiz de Alda o el San Cecilio, però no ho sabem amb certesa», subratlla aquesta jove de 27 anys, qui recorda que a Granada s'han denunciat molts casos de nens «robats» en néixer. Concretament, fa uns anys, l'Associació Nacional d'Afectats per Adopcions Irregulars (Anadir) va calcular que només a la província de Granada es podrien haver produït uns 200 casos de «nens robats» entre els anys 1953 i 1990.

Cristina Chinchilla explica que, de moment, 800 persones ja han compartit la seva història, moltes de les quals a Andalusia, i que això els dona «esperança». «La meva àvia va morir fa 15 anys amb la pena de no saber què havia passat amb el seu fill», lamenta aquesta lloretenca, disposada a arribar fins on faci falta per poder reunir de nou tota la família.