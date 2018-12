Anglès posa en funcionament el nou parc infantil del Puigbell

Els nens i nenes d'Anglès podran gaudir, aquestes festes de Nadal, d'un espai nou de trinca per poder jugar a l'aire lliure. Es tracta del nou parc infantil del Puigbell, que conté gronxadors, una torre amb barres, passadissos i tobogans i jocs de molles. Tot i això, encara s'han d'acabar d'instal·lar alguns elements de mobiliari urbà, una actuació que, segons l'Ajuntament, es farà després de les festes nadalenques. Es tracta de: bancs per seure, un cartell informatiu i un accés adaptat des de la vorera a la part del gronxador-niu. D'altra banda, el consistori va advertir que, tot i que els jocs es poden utilitzar, no es podrà accedir a la part de terra de cautxú, que s'ha d'acabar d'endurir.