Blanes reconeix els anys de servei de 18 treballadors de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Blanes va homenatjar, divendres passat, 18 treballadors municipals pel seu servei i dedicació al consistori. D'aquests 18 treballadors, 12 s'han jubilat aquest 2018 o ho faran abans que acabi l'any, i els altres sis han complert els 25 anys de servei. Si se sumen els anys dedicats per tots ells i elles al consistori blanenc, dona un resultat de més 531 anys de la seva vida.

Segons va informar el consistori blanenc, als qui s'han jubilat, l'alcalde Mario Ros, els va lliurar una reproducció de la façana principal de l'ajuntament de Blanes amb una placa incrustada que els agraeix la feina feta. Per la seva banda, els treballadors que han complert 25 anys de servei van rebre com a obsequi un pin elaborat amb plata que reprodueix la silueta de sant Joan i el convent de Blanes.

L'acte es va celebrar a la sala de plens amb la presència de regidors i regidores municipals i companys dels homenatjats, entre altres. L'acte es va tancar amb un brindis general per felicitar tots i totes les homenatjades, així com per celebrar les festes de Nadal.