El càmping Blanc de Blanes està retirant les estructures de l'ampliació il·legal

El càmping Blanc d'Eivissa de Blanes (la Selva) ja ha començat a retirar algunes de les estructures que tenia dins del perímetre ampliat il·legalment. L'Ajuntament de Blanes els va donar fins a principis de gener per poder treure qualsevol instal·lació abans no ho faci la Policia Local del municipi. L'alcalde de Blanes, Mario Ros, ha assegurat que els agents locals fan inspeccions "periòdicament" per comprovar que els propietaris estan retirant el material. Ros ha explicat a l'ACN que el cap de setmana passat "hi havia una gran grua retirant instal·lacions" i això els fa pensar que abans no s'acabi el termini ja estarà tot desmantellat. L'alcalde ha recordat que l'ampliació il·legal representa el "60% de tot el càmping".

El 21 de novembre l'Ajuntament de Blanes (la Selva) va donar una pròrroga als propietaris del càmping Blanc d'Eivissa per desmantellar tota la superfície que es va ampliar fa molts anys en terrenys agrícoles. El govern local va donar 30 dies hàbils –que són 45 dies naturals– per retirar qualsevol estructura abans que no sigui la Policia Local qui s'encarregui del desmantellament.

L'alcalde del municipi ha avançat a l'ACN que la Policia Local fa inspeccions "periòdicament" per comprovar que s'hi treballa. Aquest control es deu a una de les condicions que va posar el consistori blanenc a la pròrroga atorgada als propietaris de l'establiment. El govern local va detallar que si la policia detectava que els propietaris no feien res per desmantellar la superfície, la pròrroga quedaria sense efecte i la policia precintaria tot el recinte.

De tota manera, l'alcalde del municipi, Mario Ros, ha assegurat que no preveu que es compleixi aquesta condició, perquè "a poc a poc es va desmantellant tot". Ros, ha explicat que la setmana passada "hi havia una gran grua traient instal·lacions", com ara mòduls prefabricats i altres estructures. A més, la policia ja ha pogut veure com hi ha "algunes parcel·les buides".

Per tot això, Ros creu que abans no s'acabi el mes i mig que van donar de marge ja hi haurà tota la superfície alliberada. El final de la pròrroga serà a principis d'aquest gener. Una vegada arribi el nou termini, "el que haurem de fer és tancar l'ampliació", ha sentenciat Ros.

Una vegada aquesta extensió quedi precintada pel cos policial local, els propietaris ja no podran recuperar res del que hi hagi i l'Ajuntament executarà la retirada de tot el que quedi i això "complica molt" la situació, en el cas en què quedi molt de material per treure. Ros ha afirmat que l'extensió ampliada de forma il·legal representa "el 60% de tot el càmping".

Decret de tancament dictat al mes d'octubre

L'Ajuntament de Blanes va dictar a finals d'octubre un decret de tancament d'aquesta ampliació. Des del consistori van recordar que es tractava d'una ampliació feta fa molts anys en sol no urbanitzable i sense tenir cap llicència. A més, durant tots aquests anys no s'ha corregit la situació. En aquest decret, es donava un mes de marge perquè els propietaris retiressin tot el material de la zona. Una vegada van passar aquests dies, però, no s'havia fet cap moviment. Per això els propietaris van demanar una pròrroga i el consistori hi va accedir.



Els clients demanen quedar-se

Davant de la notícia del tancament, alguns dels clients del càmping van manifestar-se a principis de novembre davant de l'Ajuntament. Demanaven al govern que actués per mantenir l'ampliació i explicaven que moltes famílies havien invertit molts diners en les seves parcel·les. A més, les famílies asseguraven que ells no sabien que es tractava d'una ampliació il·legal quan van arribar al càmping Blanc d'Eivissa.

De tota manera, l'alcalde ha afirmat mantenir el contacte amb aquestes famílies. De fet, un dels motius pels quals es va donar la pròrroga va ser perquè els afectats tinguessin més temps per treure les caravanes i tendes que tenien instal·lades, abans no fossin retirades per la Policia Local.