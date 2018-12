Vidreres tindrà un centre de dia a finals del 2019

Un espai modern, amb molta lluminositat i pensat perquè la gent gran s'hi puguin sentir còmoda. Així serà el futur centre de dia de Vidreres, que, si tot va com està previst, podria ser una realitat el desembre del 2019. «Calculem que la construcció podria començar entre finals de març i principis d'abril del 2019 i les obres tindran una duració d'aproximadament vuit mesos», precisa l'alcalde, Jordi Camps, qui recorda que aquest equipament és «molt necessari» a la localitat.

El nou centre estarà ubicat al carrer Orient, concretament en els terrenys on actualment hi ha l'antiga escola Sant Iscle -la nova està en fase de construcció- i que ocupen una superfície de gairebé 9.000 metres quadrats. «El centre estarà situat en una zona que es troba a un minut del Centre d'Atenció Primària (CAP) i molt a prop de la casa d'emergències i dels Serveis Socials», ressalta Camps, qui precisa que els treballs s'iniciaran amb l'enderroc de l'edifici de l'escola i seguiran amb la construcció del centre de dia, que tindrà capacitat per a una trentena de persones. Segons l'Ajuntament, aquesta fase de l'actuació -la primera- costarà gairebé 760.000 euros.

En relació als serveis que oferirà, l'alcalde especifica que inclourà: un menjador que també funcionarà com a sala oberta on els usuaris podran mirar la televisió o llegir; una sala per a les visites i els tractaments mèdics; una cuina i una per a la realització de la fisioteràpia, entre altres. «Oferirà els diversos serveis bàsics que ha de tenir un centre de dia», especifica Camps, qui afegeix que també hi haurà espais exteriors enjardinats amb bancs on poder passejar o prendre el sol. «El concurs públic per executar l'obra l'ha guanyat la mateixa empresa que va fer l'hospital Santa Caterina de Salt», assenyala l'alcalde.



Dos edificis geriàtrics

Aquesta, però, no serà l'única construcció que es farà en aquest terreny, ja que el projecte -dividit en tres fases- també contempla la creació de dos edificis geriàtrics, cadascun dels quals tindrà 17 habitacions: 16 d'individuals i una de doble. En total, places per a 53 persones.

Primer s'alçarà un bloc, i un cop acabat, s'aixecarà l'altre dels edificis geriàtrics. «A Vidreres només hi ha una residència geriàtrica i és privada», explica el batlle vidrerenc, qui recalca que tant les obres com la gestió del nou centre de dia i del geriàtric serà 100% pública.