Un incendi crema totalment un pis a Santa Coloma de Farners i obliga a desallotjar els veïns

Un incendi ha cremat totalment un pis de Santa Coloma de Farners (Selva) i ha obligat a desallotjat els veïns que hi havia a l'edifici. El SEM també ha hagut d'atendre una persona per inhalació de fum però no ha estat necessari traslladar-la a cap centre hospitalari. Els Bombers ha rebut l'avís pels volts de la una del migdia per un foc que s'ha declarat al carrer de la Malva i hi ha enviat nou dotacions. Les flames han afectat un pis de la primera planta d'un edifici de quatre plantes i un àtic. Com a mesura preventiva, s'han desallotjat la majoria de persones que hi havia excepte una veïna de la tercera planta, que s'ha confinat, i una de la primera, que els Bombers han evacuat. Els veïns afectats no podran tornar aquesta nit a casa seva i l'Ajuntament els oferirà allotjament provisional.

Els Bombers han donat el foc per controlat poc després de les dues del migdia i els efectius han inspeccionat tots els habitatges, perquè el fum s'ha propagat per la façana del darrera, i hi han fet tasques de ventilació. Tot i que ha cremat totalment un pis, el foc no ha afectat l'estructura de l'edifici però sí els revestiments i la mitgera de l'habitatge afectat amb la caiguda de diversos envans.

Des del cos de Bombers han informat que els veïns de l'edifici no podran passar la nit a casa seva, tot i que han pogut anar als seus domicilis a recollir els seus objectes personals. La Policia Local i l'Ajuntament de Santa Coloma els oferirà allotjament provisional. Fins al lloc dels fets, també s'hi ha desplaçat un tècnic municipal.