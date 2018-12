Un avi entrega una panera solidària a Fogars per cinquè any consecutiu

La Guàrdia Municipal de Fogars de Selva ha rebut, per cinquè any consecutiu, la panera solidària que elabora en Pep, un avi de Massanes, perquè sigui entregada a una família necessitada del municipi. El Nadal passat, els agents van decidir engegar una campanya per «engreixar» aquesta panera fent una crida a la població perquè donessin productes alimentaris i fer créixer així la cistella solidària. Aquest any, però, la guàrdia municipal explica que en Pep està delicat de salut i pendent d'una operació i que, per no generar-li estrès, aquest Nadal no es farà la campanya de recollida.