Cop policial a la banda que ha causat una desena de robatoris a Santa Coloma

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Santa Coloma ha permès donar un fort cop a la banda que ha dut de corcoll els agents les últimes setmanes a la població. Aquesta hauria perpetrat almenys una desena de robatoris, dos d'ells assalts violents, que han fet saltar les alarmes a la capital de la Selva.

Avui s'han detingut almenys quatre homes a qui se'ls acusa de pertinença a grup criminal i d'estar al darrere de diversos robatoris amb força en domicilis de la ciutat. L'operatiu encara es manté obert i la investigació a mesura que avança està intentant aclarir el nombre de fets que se'ls poden imputar i quins en concret.

S'han fet diverses entrades i escorcolls en domicilis de la capital, situats al centre del poble i d'aquí, a banda de fer les quatre detencions, la policia s'ha emportat alguns objectes de procedència dubtosa així com proves que els portin a determinar l'abast de la banda. La investigació està en mans de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona i hi col·laboren els agents de la comissaria de la Selva interior i la Policia Local.

Aquestes últimes setmanes la pressió policial ha estat constant per part dels agents locals que han fet vigilàncies constants i fins i tot, veïns del poble s'han unit per crear una patrulla nocturna i que ja va fer la seva primera sortida durant el cap de setmana.

Aquesta pressió constant i la investigació ha permès determinar qui són els membres de la banda que hauria anat oscil·lant en nombre tot i que el nucli està format per tres persones. Els quals es movien a peu pel poble. Aquest dijous però almenys s'han fet quatre detencions i no es descarta que encara n'hi hagi més.

L'últim robatori de la banda que ha trascendit és el violent que va haver-hi el dissabte dia 15 a ple cor de la ciutat. Una dona d'uns 50 anys va ser-ne la víctima. Dos lladres la van retenir, la van colpejar i fins i tot, li van arrencar les arracades per endur-se-les com a botí. Aquest últim fet va tenir lloc la matinada de dissabte en una casa del carrer Doctor Trueta, al centre.

L'assalt violent va tenir lloc a poca distància del que va produir-se l'1 de desembre. En aquest cas va ser al carrer Major i van actuar contra una dona de 80 anys a qui van amenaçar de mort, van apallissar i un d'ells va estar vigilant-la tota l'estona.

La resta de robatoris del grup criminal però no han estat de caire violent, sinó que els investigadors al llarg de les setmanes han pogut detectar-los diversos modus operandi. Per exemple, els primers robatoris en domicilis es feien quan la gent no era a casa. Però també se n'han detectat de silenciosos, és a dir, que els lladres han entrat quan la gent dormia a casa seva tranquil·lament. Entre els botins més habituals de la banda hi ha robar diners i joies.

Investiguen lligams amb Vilobí

El grup criminal especialitzat en robatoris en domicilis, de moment no es descarta que per proximitat i modus operandi puguin està al darrere dels robatoris en habitatges que han tingut lloc a Vilobí les últimes setmanes. Tres d'ells van produir-se fa una setmana i aquí cal destacar però que en un d'aquests, els lladres van obtenir un valuós botí, un cotxe d'alta gamma de la marca Lexus. La víctima del fet va ser l'exalcalde del municipi Joan Busquets. Dels altres dos robatoris, un es van produir al nucli de Vilobí i l'altre en una urbanització de la zona.

Amb el cop d'ahir a la banda de Santa Coloma i els serrells que encara s'investiguen es podrà veure l'abast real d'aquesta banda que ha posat l'ai al cor a molts veïns de la capital de la Selva.