Un incendi crema un pis d'un edifici de quatre plantes a Santa Coloma

Un incendi va cremar, ahir al matí, un pis de la primera planta d'un edifici de Santa Coloma de Farners. A causa del foc, una persona va haver de ser atesa per inhalació de fum i la majoria de veïns del bloc van ser evacuats i van haver de passar aquesta nit passada fora de casa.

Segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat, van rebre l'avís per incendi al voltant de la una del migdia al carrer de la Malva, número 1. Fins al lloc s'hi van desplaçar nou dotacions i quan van arribar, el foc ja havia afectat un pis de la primera planta d'un edifici d'estructura de formigó de quatre plantes més un àtic, amb quatre portes per planta i dues a l'àtic.



Evacuació dels veïns

Com a mesura preventiva, es van desallotjar la majoria de les persones que es trobaven a l'edifici, excepte una veïna de la tercera planta que es va mantenir confinada i una de la primera planta que va ser evacuada pels Bombers.

A les dues del migdia, es va donar el foc per controlat i els efectius van inspeccionar tots els habitatges, ja que el fum es va propagar per la façana de darrere, i van fer tasques de ventilació. Les flames no van causar afectació estructural.

Tot i això, els veïns no van poder passar la nit passada a casa seva, però van poder accedir als pisos per recollir objectes personals i de primera necessitat. Una persona va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum però no va ser necessari el seu trasllat a cap centre sanitari.