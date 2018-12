Aturem la C-32 presenta un nou contenciós contra els nous estudis per allargar la via

La plataforma Aturem la C-32 ha presentat un nou contenciós administratiu contra l'estudi informatiu del govern català aprovat el març de 2018 per allargar la carretera fins a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar (la Selva). Segons la plataforma, aquest informe podria donar peu a engegar un projecte paral·lel de prolongació de la carretera al marge de l'inicial que ha quedat suspès cautelarment per un jutge. En paral·lel, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició de la Generalitat de Catalunya per aixecar aquesta suspensió de les obres. El govern català creu que amb el nou informe ambiental ja és resolt el principal motiu pel qual s'aturaven les obres, però el jutge ha optat per mantenir la suspensió.

El litigi judicial per evitar l'allargament de la carretera C-32 a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar (la Selva) segueix més actiu que mai. La plataforma Aturem la C-32 ha presentat un nou recurs contenciós administratiu en contra de l'estudi informatiu i l'estudi ambiental que el passat mes de març el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar.

Segons la plataforma, aquest nou estudi informatiu podria donar pas a un nou projecte de prolongació de la carretera, tot i que encara hi hagi vigent la suspensió cautelar de les obres. Per això obren una via judicial, a l'espera que es resolgui la primera.

En paral·lel, el nou recurs arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi anunciat que mantindrà la suspensió cautelar de les obres. La Generalitat havia demanat que s'aixequés aquesta mesura cautelar després d'aprovar un nou informe ambiental. Tot i així, el jutge ha denegat aquesta petició.

La plataforma Aturem la C-32 qualifica aquests moviments del govern català com una estratègia de desgast per tal d'aconseguir la prolongació de la carretera. Tot i això, la plataforma ja ha anunciat que seguiran defensant la sostenibilitat en matèria de mobilitat i turisme al territori.