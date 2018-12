Deixen en llibertat l'acusat del crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha estimat el recurs de la defensa i l'únic acusat pel doble crim de Susqueda queda en llibertat provisional sense fiança, mentre segueix la instrucció del cas.

A l'home se li ha retirat el passaport i s'acorda la seva prohibició de sortir del territori nacional fins que acabi el procediment.

A més, s'haurà de presentar els dies 1 i 15 de cada mes al jutjat de Santa Coloma.

Jordi Magentí va ser detingut el 26 de febrer i des de llavors estava empresonat al Puig de les Basses.

El crim del qual se l'acusa va succeïr el 24 d'agost de 2017 i la mort dels joves s'apunta aquell mateix migdia. La família dels joves va denunciar la desaparició aquell dia i va explicar que havien anat a fer una excursió amb caiac al pantà de Susqueda. Des de llavors, es va fer una recerca molt intensa i passaven els dies i tot començava a apuntar cap a una mort criminal. No va ser fins al cap de dos dies que es van trobar indicis. Uns joves van localitzar un caiac mig enfonsat amb pedres de grans dimensions a dins. I finalment, el dia 28 d'agost es va trobar el vehicle de parella enfonsat en una àrea de molt difícil accés del pantà. Finalment, el 26 de setembre van aparèixer els cossos dels dos joves amb senyals de violència a dins de l'aigua. Van morir a trets tal com s'ha desprès de l'autòpsia.

Durant els mesos d'investigació, els Mossos d'Esquadra van anar tancant el cercle al voltant de Jordi Magentí. Van arrestar-lo el dia 26 de febrer a Anglès i també al seu fill, amb qui suposadament tenia negocis de cultius de marihuana. Els investigadors asseguren que no tenen cap dubte que el principal acusat és l'autor del doble assassinat de Susqueda.

Es tracta d'un ex convicte amb historial criminal, ja que va matar a boca de canó la seva exdona a Anglès ara fa 21 anys. Després de la seva detenció, el jutge va ordenar l'ingrés a presó i a un pres de la seva confiança, li va explicar que va ser el seu fill qui va matar la parella i que ell només hauria ajudat a desfer-se dels cadàvers, però la policia no hi dona credibilitat.

Aquest desembre, la defensa de Magentí, exercida per l'advocat Benet Salellas ha tornat a demanar la seva llibertat ja que considera que "l'acusació construeix una tesi extraordinàriament feble". Finalment avui l'Audiència de Girona ha fet pública la decisió de la seva posada en llibertat.