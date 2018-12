Cronologia del Crim de Susqueda

24 d'agost del 2017

En Marc i la Paula –dos joves del Maresme– es disposaven a fer una sortida amb caiac pel pantà de Susqueda. La família denuncia la seva desaparició i comença un gran dispositiu de recerca.

26 d'agost del 2017

Uns joves troben un caiac mig enfonsat amb pedres a dins. A més, estava punxat i, en veure que no els és útil, el tornen a l'aigua. Després, en saber de la desaparicó dels joves, informen la policia que va a buscar-lo.

Moment en el que treuen del pantà el cotxe de'n Marc i la Paula

28 d'agost del 2017

Apareix el vehicle de la parella, al costat dret de la presa del pantà de Susqueda, a uns set metres de profunditat. L'Opel Zafira tenia les finestres trencades.

3 de setembre del 2017

Els Bombers aturen la recerca i els Mossos d'Esquadra ho fan de forma intermitent i segueixen dies sobre tel terreny amb la seva unitat subaquàtica per tal de pentinar tots els racons.

26 de setembre del 2017

Apareixen els cossos de dues persones. Són un home i una dona que presenten senyals de violència. Tot fa témer que són la parella del Maresme desapareguda a la zona de Susqueda.

29 de setembre del 2017

Confirmen a través de les empremtes dactilars que els dos cadàvers corresponen als dos joves dels Maresme, a Marc Hernàndez i Paula Mas. La identificació arriba l'endemà de l'autòpsia.

26 de febrer del 2018

Els Mossos d'Esquadra detenen l'exconvicte, veí d'Anglès, Jordi Magentí i el seu fill després de mesos d'investigació sense aturador. A Magentí se l'acusa de ser el presumpte autor del doble crim de Susqueda.

Del 26 al 28 de febrer del 2018

Escorcolls a la casa on vivia Magentí i a la d'un familiar. Així com també a terrenys de la família, on es busca l'arma homicida, sense resultats. Magentí també és traslladat a cada lloc on hi ha l'escorcoll i en un dels trasllats crida i assegura que és innocent. El fill de Magentí queda en llibertat amb càrrecs.

Agents de Policia buscant l'arma o altres indicis del crim prop de la casa de Magentí

1 de març del 2018

La reconstrucció del crim es fa sobre el terreny i es porta el detingut a quatre punts del pantà de Susqueda. En paral·lel, el jutge dictamina que Jordi Magentí ingressi a presó provisional i es converteix en el principal acusat del doble crim.

17 d'abril del 2018

La defensa del detingut demana que se'l deixi en llibertat i li és denegada tres dies després.

9 de maig del 2018

El fiscal que porta el cas de Susqueda demana al jutge més temps per investigar el crim.

16 de maig del 2018

Magentí compareix davant del jutge de Santa Coloma, no declara i se li dona a conèixer la imputació: dos assassinats i tinença il·lícita d'armes. La defensa demana més diligències d'investigació per tal d'exculpar el seu client.

3 de juliol del 2018

El fiscal demana 480.000 euros de fiança a Magentí i el jutge l'hi imposa i diu que se li embaragaran els béns.

7 d'agost del 2018

L'Audiència de Girona ordena noves diligències i, per tant, noves vies d'investigació del crim que havia demanat la defensa del principal acusat.

28 de desembre

Magentí surt en llibertat després que l'Audiència accepti la petició de la defensa i veu els indicis de criminalitat «debilitats».