Un incendi en una botiga d´animals de Blanes deixa diversos ocells, conills i tortugues mortes

Un incendi en una botiga d'animals de Blanes ha acabat amb diversos ocells, conills i tortugues mortes.

S'han evacuat tres veïns i n'ha confinat un dels pisos superiors.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi pels volts de tres quarts de sis de la matinada i ha activat cinc dotacions que s'han dirigit ràpidament cap al carrer Theolongo Bacchio de Blanes.

A la planta baixa hi ha una botiga d'animals que ha cremat completament i tot amb les tasques d'extinció, els propietaris de l'establiment han pogut salvar els animals.

Segons fonts del cos d'emergències, han mort tortugues, conills i ocells per inhalació de fum.

La botiga es troba al centre de la vila:

El fort fum generat pel foc ha obligat a desallotjar tres veïns dels dos pisos superiors i un també s'ha confinat a casa seva. La Policia Local de Blanes i el SEM han treballat en el fet i no s'han hagut de lamentar persones ferides.

L'incendi s'ha donat per extingit a primera hora del matí.



Sense danys estructurals

Un equip del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Blanes ha realitzat una inspecció dels dos habitatges a quarts de 9 del matí i s'ha pogut determinar que no hi havia danys en l'estructura. I així, els inquilins dels dos pisos han pogut retornar a casa seva.

Una de les dues famílies, amb un nadó, s'ha refugiat del fred que feia a primera hora del matí en una de les dues ambulàncies, i posteriorment Creu Roja els ha allotjat temporalment a la seva seu fins que se'ls ha alertat que podien tornar a casa seva, segons informa l'ajuntament.

D'altra banda, els efectius sanitaris també han atès un altre dels inquilins, una dona gran afectada per un atac d'angoixa sense més conseqüències.

Pel que fa als animals que hi havia a l'interior de la botiga en el moment de produir-se l'incendi, principalment hi havia ocells, peixos, conills, tortugues, i altres tipus d'espècies, perquè fa temps que no es venen ni gats ni gossos.