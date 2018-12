Dues dones col·locaven les joies i objectes robats de Sta. Coloma

La banda de lladres de Santa Coloma de Farners estava formada almenys per mitja dotzena de persones. De les quatre persones detingudes dijous passat, n'hi ha dues amb un paper especial. No eren les encarregades de sostreure els objectes ni de cometre els assalts sinó que, segons es desprèn de la investigació, la seva funció seria la de col·locar els objectes robats al mercat negre. Això en argot policial és el que es coneix com a receptació. I és del delicte del qual se les acusaria d'entrada, ja que intentaven vendre, per exemple, les joies i objectes que havien sostret els seus companys dels domicilis assaltats a Santa Coloma de Farners.

D'altra banda, la policia va detenir ahir a una cinquena persona d'aquesta banda criminal en un domicili ubicat a la ramba de la capital selvatana. Tot i això, l'operació policial desplegada dijous passat, encara es manté oberta i compta amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra al capdavant. La investigació, per la seva banda, està en mans de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos, que estan acabant de polir serrells per tal de veure de quants robatoris se'ls acaba acusant.