L´Audiència deixa lliure l´arrestat pel crim de Susqueda i desmunta les tesis del Fiscal i la policia

L'Audiència de Girona ha estimat el recurs de la defensa i l'únic acusat pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, va quedar ahir en llibertat provisional sense fiança, mentre segueix la instrucció del cas. A l'investigat se li ha retirat el passaport i se li prohibeix sortir d'Espanya fins que acabi el procediment. A més, s'haurà de presentar cada 15 dies al jutjat.

Jordi Magentí va ser detingut el 26 de febrer i des de llavors estava empresonat de forma provisional al centre penitenciari del Puig de les Basses a Figueres, d'on va sortir ahir. La defensa va demanar de nou la seva llibertat l'11 de desembre i el seu advocat Benet Salellas va dir llavors que l'acusació «construeix una tesi extraordinàriament feble» respecte al cas.

En la interlocutòria de la secció quarta de l'Audiència s'assegura que hi ha dos motius pels quals s'ha de mantenir un investigat a presó per la llei d'enjudiciament criminal com són que «apareguin a la causa motius per creure responsable criminalment del delicte la persona contra qui s'ha dictat l'auto de presó» o bé, com subratlla, que existeixen «indicis racionals de la comissió d'una acció delictiva». En el cas de Magentí, el tribunal afirma que «els principals indicis de criminalitat» que apuntaven cap a Magentí «al llarg de la instrucció s'han vist seriosament debilitats». I, per tant, no hi ha raons per mantenir-lo més a presó, on portava uns nou mesos.

En la interlucotòria es desmunten diversos punts de la investigació que serien clau per al Fiscal i els Mossos d'Esquadra. Un dels aspectes per mantenir Magentí a la presó i que va originar que la Secció Tercera decidís mantenir-lo en presó era perquè quedava per fer una prova «rellevant» com és l'anàlisi de l'ADN a la roba i objectes que es van trobar durant l'escorcoll de les cases de l'acusat.

La interlocutòria subratlla literalment que aquesta prova «que hauria pogut resultar definitiva a efectes de determinar l'autoria del recorrent, ha resultat negativa» i per tant, les restes no són dels dos joves del Maresme, Marc Hernàndez i Paula Mas, que van ser assassinats el 24 d'agost de 2017 al pantà, quan havien anat a fer una excursió en caiac. Els investigadors van apuntar cap a una mort criminal i no va ser fins al cap de dos dies que van trobar indicis. Uns joves van localitzar un caiac mig enfonsat amb pedres a dins. Finalment, el 28 d'agost es va trobar el vehicle de la parella enfonsat en una àrea de molt difícil accés. Un mes després, el 26 de setembre van aparèixer els cossos dels dos joves amb senyals de violència a dins de l'aigua. Van morir a trets tal com s'ha desprès de l'autòpsia. Durant els mesos d'investigació, els Mossos van anar tancant el cercle al voltant de Magentí. Van arrestar-lo el 26 de febrer a Anglès i també al seu fill, amb qui suposadament tenia negocis de cultius de marihuana. Els investigadors diuen que no tenen cap dubte que va ser Magentí, però ell, ho nega.

Desfà l'argumentari



En el text de la secció quarta de l'Audiència tira per terra la investigació feta pels Mossos d'Esquadra. Desmunta els indicis, qüestiona el lloc del crim, demana que es tinguin en compte més persones que podrien haver estat al pantà, entre altres qüestions. I per tant, també desmunta tota la investigació dirigida pel jutjat de Santa Coloma de Farners, el Fiscal i els advocats de l'acusació.

En la interlocutòria s'analitzen els diversos elements aportats a la causa. La policia i el Fiscal consideren que l'escenari del crim va ser la Rierica i que on els joves van baixar amb el caiac seria una de les platges que hi ha davant. En canvi, la sala quarta de l'Audiència no veu clar cap on va anar el vehicle ni on van aparcar per anar amb el caiac. Afegeix que podrien haver estacionat en una zona forestal i després caminar.

El lloc del crim es posa molt en dubte. Els investigadors veuen clar que és a la platja de la Rierica, basant-se en les proves de sonometria i una pedra que tenia el jove a dins la motxilla. La interlocutòria és dura amb les proves de sonometria fetes per la policia i diu que van emetre els trets «amb l'únic objectiu de validar la tesi policial que situava els tirs a la zona de la Rierica». A més, l'Audiència destaca que «cap dels testimonis amb el que es va fer la prova es posen d'acord» sobre l'origen dels trets.

Una altra peça clau de l'escena del crim és la pedra de la motxilla. La tesi dels investigadors basada en els informes apunta que seria d'una casa en ruïnes de la Rierica. El Tribunal ho rebat i diu que d'aquestes pedres n'han trobat en tres llocs. A banda de la Rierica, a la Font del Borni i la platja dels Xinesos. Amb el que sí està d'acord l'Audiència és l'hora del crim: entre les 11.20 i les 11.26 del 24 d'agost. També aproven que Magentí estava pescant a la Rierica però no veuen clars la resta d'indicis.

Manquen línies d'investigació

El Tribunal considera que la investigació no ha anat prou enllà i que entre altres, no ha investigat tots els possibles autors del crim. Recorda, per exemple, que pot haver-hi persones que aquell dia fossin al pantà sense mòbil o vehicle i que no han investigat un veí de la zona contra qui hi ha emesa una comissió rogatòria a França. Finalment afegeix que alguns testimonis van dir també que aquells dies «hi havia gent molt dolenta per la zona, russos, marroquins, etc.» i que la policia no ha esbrinat qui són. El Tribunal tampoc està d'acord a dir que Magentí va voler fugir a Colòmbia ja que el desembre va declarar «voluntàriament» a comissaria com a testimoni.