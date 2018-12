Tornen a casa els veïns desallotjats per l'incendi d'un pis a Santa Coloma

Els veïns desallotjats el 26 de desembre a causa d'un incendi en un pis de Santa Coloma, van poder tornar ahir a casa seva, menys l'inquilí de l'habitatge afectat per les flames. El foc es va originar pels volts de la una del migdia al carrer de la Malva, número 1.

A causa del foc, una persona va haver de ser atesa per inhalació de fum tot i que no va ser necessari el seu trasllat a cap centre sanitari. A més, la majoria de veïns del bloc de quatre plantes i un àtic van ser evacuades, excepte una veïna de la tercera planta, que va ser confinada. Aquests veïns van poder accedir als pisos per recollir objectes personals i de primera necessitat i l'Ajuntament els va oferir allotjament provisional fins ahir que van poder tornar als seus pisos.

Tot i que el pis afectat es va cremar totalment, l'edifici no va patir danys estructurals. El fum però, es va propagar per la façana del darrere afectat la resta d'habitatges.