La policia de Caldes tancarà la campanya contra el càncer infantil amb una marxa

Després d'estar més d'un any organitzant accions de tota mena i de recaptar gairebé 20.000 euros, la Policia Local de Caldes de Malavella ha decidit posar punt final a la campanya Escuts Solidaris, destinada a recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil. Ho farà, però, amb una activitat esportiva, a l'aire lliure i oberta a tothom: una marxa solidària. «Tot i que se seguiran venent escuts i altres objectes, aquesta marxa serà la fi de festa oficial de la campanya», explica el sergent en cap del cos, Xavi Muñoz, qui afegeix que l'activitat està oberta a tothom. «S'hi pot apuntar tothom, tinguin l'edat que tinguin, perquè el recorregut és molt fàcil de fer», detalla Muñoz.

La primera marxa solidària de Caldes es farà el pròxim 10 de febrer i constarà de dos recorreguts: un de llarg, de 9 km, i un de més curt, de 7 km. Les inscripcions es podran fer anticipadament fins al 8 de febrer per un preu de 8 euros o de manera presencial el dia de la marxa, per 10 euros. Segons Muñoz, els diners de les inscripcions es destinaran, íntegrament, a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la construcció del nou Centre Pediàtric de Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d'Europa.

A més, cada participant rebrà una samarreta i entrarà en el sorteig de diversos regals donats per empreses i establiments locals.

La campanya Escuts Solidaris va ser engegada, a finals de novembre del 2017, per la Policia Local de Caldes de Malavella, d'Hostalric i de Sant Celoni. Inicialment, la idea era recaptar fons econòmics per a la lluita contra el càncer infantil venent escuts policials adhesius d'aquestes localitats a un preu de 4 euros. Ben aviat, però, la campanya es va estendre arreu del territori català i van ser molts els cossos policials que es van sumar a aquesta iniciativa solidària venent els seus escuts.

A Caldes, però, la campanya no es va limitar als escuts. De fet, el setembre de 2017 aquest cos policial ja havia organitzat una recollida de cabells per fer perruques per als nens que pateixen càncer. Sota el lema « Posa't al seu cap», els agents caldencs van recollir un total de 60 cues i 1.254 euros, la majoria durant la celebració de la Fira de l'Aigua. La iniciativa va tenir tant d'èxit que el cos policial selvatà va decidir posar a la venda 500 polseres solidàries al preu de tres euros i crear un calendari solidari, per 5 euros.

Més endavant, també van posar a la venda clauers de suro amb el logotip de la campanya i objectes elaborats artesanalment per diferents veïnes i veïns de la localitat selvatana. A més, a finals de juliol, el cantautor Miquel Abras va oferir un concert solidari. «Només a Caldes hem recaptat gairebé 20.000 euros», destaca Xavi Muñoz, el sergent en cap de la policia caldenca.