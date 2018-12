Santa Coloma reforma i modernitza els lavabos públics del parc de Sant Salvador

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners està reformant i modernitzant, des de fa tres setmanes, els serveis públics del parc de Sant Salvador, uns treballs que està previst que quedin enllestits a finals de gener. «Dels antics lavabos només quedarà l'estructura exterior», remarca el regidor d'obres i serveis, Manel Barroso, qui explica que l'interior es farà «tot nou». «Estaven molt malmesos, perdien aigua i tenien rajoles trencades», detalla l'edil colomenc, qui explica que aquests serveis són molt antics i que tampoc hi havia electricitat. Per això, un dels treballs que ja s'ha fet és la instal·lació d'un punt de llum i l'enderroc de tot l'interior de l'equipament. En les pròximes setmanes s'aixecarà un servei higiènic per a homes i un altre per a dones. A més, l'espai estarà adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda i serà més ampli i còmode. També se substituiran tots els revestiments, instal·lacions, fusteries existents i les claraboies de la coberta.

D'altra banda, s'aprofitarà l'actuació per netejar les pintades i grafits fets a les parets de pedra exteriors. En relació al vandalisme, Barroso va avançar que, una vegada acabi la reforma, aquests serveis públics només obriran de dia i tancaran durant les nits. «Fins ara estaven oberts durant 24 hores, però hi entrava gent que hi feia bretolades», lamenta el regidor d'obres, qui assegura que volen «evitar» que se segueixi produint aquest tipus d'incivisme. «Estem estudiant quines mesures implementar per evitar el vandalisme», subratlla Barroso. El cost de l'actuació és de 33.950 euros.