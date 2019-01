Blanes omple el Teatre de gom a gom pel concert d´Any Nou

Blanes va omplir el Teatre de gom a gom en el tradicional Concert d'Any Nou amb el grup musical de la VBella Banda de Blanes. La d'enguany és l'onzena edició i va celebrar-se un cop amb més amb èxit l'última nit de l'any.

El concert va comptar amb dues parts d'estils prou diferents, apte per a tots els gustos. En la primera, la VBella Banda va oferir l'essència del tipus de música que els ha fet més coneguts durant tots aquests darrers anys.

D'aquesta manera, el swing, el soul i peces que no falten mai a les seves sessions van ser les primeres a trencar el gel a l'escenari del teatre. El director de la VBella Banda, Vicenç Gironès, va actuar també com a mestre de cerimònies, i va anar anunciant al públic quina seria la següent peça que interpretarien. Temes i melodies com ara Glenn Miller Medley, el Tribut a Gershwin, Basin Street Blues, Dixieland, Chattanooga Choo Choo, o The Flinstones, o bé peces especialment nadalenques com el Let It Snow. Per contra, la segona part va constituir tota una novetat, ja que la VBella Banda havia reservat una sorpresa per al seu públic fidel.

A petició popular, s'havien preparat un complet repertori amb èxits dels anys 70 i 80 en versions orquestrades: La Dolce Vita, The Best, a més, versions tradicionals catalanes.