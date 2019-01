Un incendi fa caure el sostre d´una nau abandonada a la Cellera

Els Bombers van estar treballant ahir en un incendi dins d'una nau industrial. Els fets van tenir lloc al carrer Sant Benet de Palerm, a la localitat de la Cellera de Ter, al voltant de la una de la matinada. Les flames van fer caure el sostre de l'edifici, però en tractar-se d'una indústria abandonada no es van comptabilitzar grans afectacions, ni tampoc hi va haver ferits. Fins a la fàbrica es van desplaçar un total de 17 dotacions per apagar les flames.

Aquest no va ser l'únic incendi en què els efectius van treballar la nit de Cap d'Any. Tal com va informar el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en una roda de premsa per valorar el transcurs de la festivitat, paral·lelament al foc gironí es va estar treballant en un segon a Polinyà i en un incendi en un habitatge a Badalona, així com un seguit d'incidents per contenidors cremats en diversos municipis de tot Catalunya. No hi va haver, però, més incidents greus.