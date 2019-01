Lloret recull més de 200 joguines per a les famílies desafavorides

Lloret de Mar s'ha bolcat en una campanya solidària que ha aconseguit recollir més de 200 joguines per a les famílies desafavorides. L'Ajuntament del municipi ha coordinat la donació de més dels entreteniments per infants en el marc de la campanya «Cap nen sense joguina» de Creu Roja. El consistori ha participat en aquesta acció solidària a través del departament de Benestar i Família.

El regidor de Benestar i Família de Lloret, Cristian Fernández, va explicar ahir que «amb aquesta iniciativa solidària s'han pogut beneficiar a trenta-cinc famílies en situació de vulnerabilitat de la nostra vila». Fernández va recordar, a més, que el repartiment dels regals als col·lectius més vulnerables del municipi va començar aquest dilluns a través de l'Espai Jove.

Totes les donacions de joguines són provinents de la Fundació Climent Guitart, amb la col·laboració de la Fundació Clarós, i de molts particulars que han participat portant la seva joguina als punts de recollida instal·lats al Puntet, a diferents comerços de Lloret i a la Piscina Municipal. La Fundació Climent Guitart és una entitat de Lloret sense ànim de lucre que participa activament en el foment i el desenvolupament del turisme i en projectes culturals i solidaris al municipi.

Els organitzadors de la recollida, la Creu Roja Lloret-Blanes-Tossa de Mar, expliquen que les joguines són lúdiques i educatives i que s'intenta que a les famílies amb germans també hi hagi una joguina cooperativa.



Campanya de solidaritat

De fet, aquest és el quart any que demanen que les joguines que es recullen siguin noves. Els voluntaris de la Creu Roja també demanen que els entreteniments per a infants no siguin ni sexistes ni bel·licistes.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, es va mostrar content de l'èxit de la recollida. «Lloret torna a mostrar la seva vessant més solidària i de cara a l'any vinent buscarem nous punts de recollida que encara donin més visibilitat a la campanya», va explicar.

Aquest any, a més de tots els voluntaris, la campanya va comptar amb la participació de l'actor Quim Masferrer. El protagonista del programa El Forester de TV3 va gravar un vídeo aquest desembre a les xarxes socials per fer promoció de la campanya. «Entre tots podem fer que els nens i nenes que no poden tenir joguines aquestes festes en puguin tenir», explica Masferrer en el vídeo.

La Creu Roja va encetar la campanya abans de festes i va portar-la a Blanes i Tossa, a més de Lloret de Mar. El regidor de Benestar i Famílies, Cristian Fernández, va concloure que «han rebut aquesta iniciativa amb molt d'agraïment» i va voler agrair «la col·laboració de la fundació Climent Guitart. Fernández va recordar que la resta de joguines s'aniran repartint en els propers dies i va insistir a defensar projectes com aquest per ajudar a les famílies més desafavorides i els col·lectius més vulnerables.