Dos lladres de la banda de Santa Coloma han entrat a presó

Dos dels quatre lladres de Santa Coloma de Farners arrestats per la policia la setmana passada han entrat a presó.

Es tracta dels dos membres -un de nacionalitat espanyola i l'altre, de Montenegro- més actius d'aquest grup, format pel nucli dur de quatre homes però també hi ha dues dones arrestades per venda d'alguns objectes robats.

Els Mossos d'Esquadra donen el grup per desmantellat però tot i això, durant els escorcolls als domicilis dels arrestats s'hi van trobar objectes que s'estan analitzant per determinar-ne la procedència. I que podrien procedir d'alguns altres fets delictius.

Així doncs, com ja va avançar Diari de Girona, finalment els Mossos i la Policia Local han arrestat sis persones: quatre homes i dues dones.

Aquests tenen edats compreses entre els 17 i els 25 anys i n'hi ha dos de nacionalitat espanyola, dos del Marroc, un de Montenegro i una haitiana. Els quatre homes han acabat detinguts com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i per receptació, les dues dones. La resta de robatoris que hi ha hagut a la ciutat les últimes setmanes per ara no s'ha pogut acreditar que siguin obra del grup.

La investigació es va iniciar arran d'un robatori que es va produir la mitjanit del dia 1 de desembre quan tres homes van trucar al timbre del domicili d'una dona de 80 anys que estava sola. Quan la víctima va obrir la porta els lladres van irrompre a la casa amb virulència.

Un cop a dins un dels lladres la van subjectar violentament mentre els altres dos escorcollaven la casa a la recerca d'objectes de valor. Finalment es van endur diverses joies i diners i la dona va haver de ser atesa per les lesions produïdes.

El 15 de desembre de 2018 hi va haver un segon assalt: els lladres van irrompre a la casa cap a les tres de la matinada. Per accedir-hi van haver de saltar la tanca perimetral de la finca i van forçar la porta de la cuina. La metodologia va ser idèntica que en l'altre robatori, tot i que en aquesta ocasió els assaltants eren dos. Un va subjectar pel coll amb força una dona de 56 anys mentre un segon lladre rastrejava la casa per trobar-hi objectes de valor. Es van endur joies, telèfons mòbils i 160 euros en metàl·lic, entre d'altres pertinences.

Des del primer fet delictiu es van fer dispositius a la zona de prevenció de manera coordinada entre efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de l'ABP de Selva Interior i de la Policia Local de Santa Coloma de Farners.

D'altra banda es va crear un equip de treball entre investigadors de la comissaria coneixedors de la zona i especialistes en aquesta temàtica delictiva de la Divisió d'Investigació Criminal destinats a Girona. Fruit de la feina d'aquests agents es va poder arribar a identificar a la totalitat del grup, tant als autors materials com les persones que els ajudaven a desfer-se del botí.



Botigues de compra-venda

En el decurs de la investigació es va poder identificar el destí de les peces robades. Els autors, que tenien antecedents policials, feien vendre els objectes sostrets a persones del seu entorn sense cap tipus d'antecedent, en connivència amb ells. Es van poder recuperar alguna peça de joieria sostreta en algun establiment dedicat a la compra-venda d'or i en poder de particulars.

Finalment el dia 27 de desembre es iniciar un operatiu policial adreçat a detenir els lladres i recuperar el màxim d'objectes sostrets. La policia va detenir als quatre autors materials, dels quals únicament un individu va participar en els dos fets investigats, així com a les dues noies per un delicte de receptació. Totes les detencions es van produir a la població de Santa Coloma de Farners, menys la darrera, que es va produir a Girona ciutat.

El mateix dia es van fer entrades als domicilis dels investigats, també a la mateixa població. Els objectes intervinguts a les entrades i escorcoll a data d'avui s'estan analitzant per determinar-ne la procedència.

Els arrestats van passar a disposició judicial i els jutge va decretar presó per dos dels membres més actius del grup.