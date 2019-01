Els Mossos denuncien per furt i danys un home per serrar l´estelada de ferro d´Amer

Els Mossos d'Esquadra han denunciat per un delicte de furt i un altre de danys un home per serrar una estelada de ferro valorada en més de 400 euros a Amer (Selva). Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan la policia va rebre l'avís d'un home que assegurava que un grup de persones l'estaven retenint en contra de la seva voluntat. Quan els agents hi van arribar van identificar totes les persones que hi havia i van localitzar un tros de l'escultura. La policia havia rebut la denúncia de robatori d'aquesta peça que estava instal·lada en una propietat privada el mateix dimecres al matí. L'autor del fets havia difós a través de les xarxes socials l'acció.

Els Mossos atribueixen un delicte de furt i un altre de danys a un home que va serrar una estelada de ferro en una propietat privada d'Amer. Els fets es remunten a aquest dimecres al matí quan la policia va rebre una denúncia pel robatori d'una escultura valorada en més de 400 euros. Poques hores després, van rebre la trucada d'un home que assegurava que un grup de veïns l'estaven retenint en contra de la seva voluntat en una zona de muntanya.

Quan els agents hi van arribar van identificar totes les persones que hi havia i van localitzar un tros de l'estructura metàl·lica. Per això, van denunciar l'home per aquests delictes.

Segons han informat els Mossos, el presumpte autor dels fets havia difós a les xarxes socials sota la denominació "Equipo Mazinger Z". Ho va fer a través d'un vídeo on es combinen imatges amb aquest dibuix animat i del moment en què van perpetrar l'acció.

Els veïns havien instal·lat l'estelada de ferro el dissabte després que la que hi havia de fusta hagués patit diverses bretolades.