Els veïns de Vilobí s´organitzen per aturar l´augment de robatoris

Els veïns de Vilobí d'Onyar s'han organitzat per aturar l'onada de robatoris que ha afectat el municipi de manera especial aquest mes de desembre. En les darreres quatre setmanes, els Mossos d'Esquadra han rebut 14 denúncies de robatoris a Vilobí i a Sant Dalmai, dues de les tres poblacions que formen el municipi de la Selva.

L'alcaldessa del Vilobí, Cristina Mundet (GMI), va confirmar ahir que les xifres de robatoris per aquestes dates festives i sobretot durant les darreres setmanes han estat «molt elevades», però tot i això, va explicar que en el global anual són similars a les de l'any passat. Precisament, l'augment sobtat de robatoris ha estat el detonant de la creació d'un grup de Whatsapp al municipi per comunicar-se més ràpidament en qüestions de seguretat i vigilància. L'objectiu del grup, del qual ahir en formaven part 104 veïns, és comunicar-se entre ells i amb la policia. «Ara estem més alerta, el poble és petit però amb el grup ens podem comunicar immediatament d'una part a l'altre del poble», explica en Miquel, un veí de Sant Delmai, satisfet amb la iniciativa. «Com més informació puguem donar als Mossos més aviat podrem fer fora els lladres o evitar que apareguin», alerta una altra veïna del poble.

Segons l'Ajuntament, la col·laboració amb els veïns és fonamental per poder posar fre a aquest augment de casos de robatoris. En aquest sentit, el dimecres, el consistori va celebrar una reunió informativa per tractar la qüestió amb tots els veïns i veïnes. La convocatòria de la reunió va circular ràpidament pel grup de Whatsapp i tot i celebrar-se al migdia una gran assistència de públic va omplir la sala de Can Roscada, on va tenir lloc la trobada. A la reunió hi van participar l'alcaldessa, Cristina Mundet, l'inspector de Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, Albert Muñoz, i el coordinador de la Guàrdia Municipal de Vilobí, Víctor Cardoso. La trobada va servir per tractar principalment tres punts: en primer lloc, explicar quina era la situació actual; en segon lloc, explicar què es podia fer per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra; i per últim, consells sobre què es podia fer a títol individual per revertir la situació.

«L'objectiu de la reunió és que els veïns expliquin què està passant perquè funcioni com un binomi amb el dispositiu de seguretat que hem preparat», va informar Mundet. De moment, hi ha una «comunicació constant» amb els veïns de Sant Dalmai i Vilobí -on més casos de robatoris hi ha hagut-, i s'està treballant per buscar «un administrador o una persona del grup de Whatsapp» que pugui transmetre la informació de la qual es parla.



Coordinació veïnal

A causa de la situació s'han canviat els horaris dels cinc efectius de la Guàrdia Municipal i s'han activat guàrdies nocturnes del cos. A més, la comissaria de Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners ha doblat la vigilància per les properes setmanes i hi ha destinat una patrulla a la zona de manera constant. L'Ajuntament també instal·larà nou càmeres de videovigilància a les entrades i sortides aquest any. «Esperem que amb l'augment de vigilància i seguretat els índexs de robatoris disminueixin», va sentenciar Mundet. Les característiques de com estan situats els habitatges, la manca d'efectius de policia per poder controlar totes les àrees, l'augment de robatoris en èpoques concretes de l'any concretes, poden ser alguns dels motius pels quals els veïns decideixen organitzar-se. En aquest cas, per recollir el màxim d'informació sobre els autors dels robatoris per després poder transmetre-la a la resta de veïns i a les autoritats.