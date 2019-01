Xoca amb dos cotxes en patir un atac de cor i mor a l'hospital

Un accident de trànsit malaurat va acabar amb la vida d'un home a Blanes. El sinistre viari va produir-se el vespre de dijous a l'avinguda Europa, a la zona del barri de la Plantera.

Per causes que encara s'investiguen, malgrat que tot apunta a un problema de salut, un conductor va xocar contra dos vehicles en aquest cèntric vial de Blanes. Ràpidament es van activar algunes unitats de la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb diverses ambulàncies.

La primera atenció va anar a càrrec de persones que eren a la zona, i tot seguit els serveis mèdics van traslladar l'home accidentat fins a l'hospital de Blanes, on va acabar perdent la vida.

La víctima mortal tenia 45 anys i era veí de Santa Margarida i els Monjos. Tot apunta que l'home va patir una aturada cardíaca en els instants anteriors a l'accident de trànsit i llavors no va poder fer res per no acabar impactant contra els altres vehicles. A causa del succés es va tallar l'avinguda Europa durant l'estona que hi van treballar els serveis d'emergències.

Aquesta no és la primera vegada que hi ha un accident de trànsit d'aquesta tipologia. Malauradament, hi ha sortides de via que la policia de trànsit es troba que originàriament s'han produït per una dolència, com en aquest cas podria ser un atac de cor. L'autòpsia, però, ho haurà de confirmar.