Murals per reivindicar la figura de la dona a la comarca

Dos projectes artístics centrats en la figura de la dona han estat seleccionats per promocionar el talent a la comarca de la Selva. A Anglès, una pintura recorda l'artista Remedios Varo, mentre que a Sant Hilari Sacalm s'ha fet un projecte col·lectiu amb dones de diferents nacionalitats.

ls municipis d'Anglès i Sant Hilari Sacalm han estrenat recentment un mural artístic en què el rol de la dona ocupa un lloc central de l'obra. Els dos projectes han estat seleccionats en un programa comarcal per promocionar el talent artístic de la zona i han estat inaugurats a finals d'aquest mes de desembre.

La primera obra és un homenatge a la figura de Remedios Varo, una pintora emmarcada en el moviment surrealista que va viure a Mèxic però que va néixer i créixer a la vila d'Anglès. L'artista anglesenc Nil Perujo ha creat el mural al carrer de la Indústria, on la pintora va passar els primers anys de la seva vida. «El més important per a mi és que la gent que passi s'aturi», assegura l'autor, que reconeix haver-se inspirat en l'autora local a qui ara ha tingut l'honor de retre homenatge. L'obra és un dels murals més grans d'Anglès i segons Perujo pot servir, a més, per «potenciar una part del poble que abans estava una mica abandonada i donar-li color i vida».

L'altre projecte està instal·lat al centre de Sant Hilari de Sacalm i en aquest cas les figures femenines hi són presents en el procés creatiu. L'autora, Esther Polo, ha volgut experimentar amb el fet que dones del poble de diferents nacionalitats participessin en la producció artística. «Ha estat molt enriquidor per a totes i això ens ha permès conèixer-nos les unes a les altres», explica Polo. L'obra s'anomena Finestra i és una metàfora d'allò que es pot veure fora del poble, concretament els boscos de les Guilleries. Amb un joc entre el fang i els elements naturals de la zona, l'artista transporta el públic en un espai natural.

Els murals han estat possibles gràcies al programa «Connectant Talent Creatiu i Territori», un projecte en el qual han participat el Consell Comarcal de la Selva (CCS) i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

«Nosaltres vam presentar 54 projectes als ajuntaments i va ser cada municipi qui va escollir», explica la tècnica de Desenvolupament Local del CCS i responsable del projecte, Anna Rocasalva. Rocasalva destaca, a més, que tots els projectes han rebut un assessorament professional i que en total hi han participat 165 persones. En aquest sentit, la responsable del programa anuncia que, atès l'èxit, de cara a l'any vinent estan preparant un programa de característiques similars.

A banda dels murals, dos municipis més de la Selva, Vidreres i la Cellera de Ter, també van participar en el programa. A Vidreres es va fer un taller d'art visual per a famílies que va tenir una durada de tres dies, i a la Cellera de Ter es va ser un concurs de grups de música premiat amb l'enregistrament de la banda guanyadora.