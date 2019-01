El cens de gossos i gats a Blanes serà gratuït durant el gener

Blanes llança una campanya per a la identificació i el cens de gats i gossos a la població. La campanya adreçada als propietaris promou el cens d'aquests animals de companyia, que serà gratuït fins al 31 de gener. El servei inclou tant la implantació del xip com l'alta censal. Segons l'ajuntament, l'objectiu és facilitar als propietaris la identificació i registre de les seves mascotes per evitar l'abandonament i per facilitar la localització en cas que es perdin.

Per poder beneficiar-se de la campanya és indispensable que els gossos i gats resideixin a Blanes. A partir d'aquí, cal concertar hora trucant per telèfon a qualsevol dels centres col·laboradors. Els llocs són els quatre centres veterinaris del municipi: la clínica veterinària Mireia Balliu, la clínica veterinària Rodamón, la clínica veterinària 4Vents i el centre veterinari Canvet.

Un cop finalitzi aquesta campanya, els propietaris i les propietàries d'animals de companyia caldrà que paguin les corresponents taxes per fer l'alta censal, que a l'Ajuntament de Blanes significa un cost de 9,08 ? per als gossos i gats, i de 51,23 ? per als gossos perillosos. Actualment, en aquest municipi hi ha censats uns 800 gats i gossos, i del què es tracta és de promoure una tinença responsable. El Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes han posat en marxa aquesta campanya per les altes xifres d'animals de companyia trobats els darrers anys. L'any 2017 el servei comarcal de recollida de gossos i gats perduts o abandonats va gestionar la recollida de 145 animals a Blanes. Pel que fa a l'any passat, el Consell Comarcal encara està pendent de les xifres corresponents al darrer trimestre, però, en els 9 primers mesos, a Blanes ja se n'havien recollit un total de 105. En aquest sentit, els ens han col·laborat facilitant els xips i els talonaris de registre als veterinaris que s'han adherit a la campanya.